İBB, Gençlerle Buluşma Projesi Gezi İstanbul'u Devam Ettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Gençlerle Buluşma Projesi Gezi İstanbul'u Devam Ettiriyor

İBB, Gençlerle Buluşma Projesi Gezi İstanbul\'u Devam Ettiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un tarihi ve kültürel miras alanlarını gençlerle buluşturduğu Gezi İstanbul projesine bu yıl da devam ediyor. Rotası ve içeriği zenginleşen proje ile bu yıl 7 farklı temada geziler gerçekleşecek.

26.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un tarihi ve kültürel miras alanlarını gençlerle buluşturduğu Gezi İstanbul projesine bu yıl da devam ediyor. Rotası ve içeriği zenginleşen proje ile bu yıl 7 farklı temada geziler gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören gezi programlarına 18 – 29 yaş arası gençler katılabiliyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce ilk kez Adım Adım Tarihi Yarımada ismiyle 2022 yılında başlatılan; geçtiğimiz yıl da Gezi İstanbul olarak kent geneline yayılan proje gençlerden gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl da devam edecek. Gezi İstanbul kapsamında İstanbul'un kadim tarihi ve kültürel miras alanları yıl boyu gerçekleştirilecek olan tematik gezilerle İstanbullu gençlere tanıtılacak. "Bir bilenle gez" mottosuyla gerçekleştirilecek gezilere akademisyenler ve alanında uzman isimler rehberlik edecek.

"GEZİLER 7 FARKLI KATEGORİDE OLACAK"

Mayıs ayının ilk haftasından yıl sonuna kadar devam edecek proje kapsamında; kültür tarihi gezileri, mimarlık tarihi gezileri, monografik semt gezileri, arkeolojik alan gezileri, müze gezileri ve doğa gezileri düzenlenecek. Bu kategorilerin yanında bu yıl ilk kez gastronomi gezileri de gerçekleştirilecek.

"HER GEZİ UNUTULMAZ BİR DENEYİM SUNUYOR"

Her kategorinin kendisine özel temaları ve rotası olacak. Atatürk'ün Beyoğlu anıları, İstanbul'un tılsımları, tarihi olaylara tanıklık eden meydanlar, mekanları ve olaylarıyla İstanbul'un kurtuluşu gibi temalar kültür tarihi gezileri içinde yer alacak. Mimarlık tarihi kategorisi içinde ise Sinan yapıları; sultan külliyeleri, İstanbul'un tarihi su yolları, kemerleri ve bentleri, Kapalıçarşı; hanlar, hamamlar, kapanlar; yeraltındaki İstanbul; sarnıçlar, mahzenler, dehlizler; imparatorlukların kalbine yolculuk gibi birçok gezi teması yer alacak.

"BU YIL YENİ ROTALAR EKLENDİ"

Projeye katılan gençleri müze gezilerinde ise Arkeoloji Müzeleri, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Harbiye Askeri Müzesi bekliyor olacak. Projenin arkeolojik alan gezileri kategorisinde ise bu yıl Bukoleon Sarayı, Polyeuktos Sarayı ve Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarında sürdürülen çalışmalar ve şimdiye kadar ulaşılan buluntular tanıtılacak.

"GASTRONOMİ KATEGORİSİNDE İSTANBUL'UN SOKAK LEZZETLERİ KEŞFEDİLECEK"

Doğa gezileri kategorisinde ise Riva kuş gözlem gezisi ve mantarların gizemli dünyasına yolculuk temalı geziler yapılacak. Projeye bu yıl ilk kez dahil edilen gastronomi kategorisinde ise gençler İstanbul'un sokak lezzetlerini, İstanbul mutfağının kültürel katmanlarını, meşhur esnaf lokantalarını ve ünlü yemek reçetelerini keşfedecek.

"BAŞVURULAR BAŞLADI"

Gezi İstanbul projesine, İstanbul'da ikamet eden ya da eğitim için şehir dışından İstanbul'a gelen 18 – 29 yaş arasındaki Müze Kart sahibi olan gençler kayıt olabilecek. Gezilere başvurular İstanbul Senin uygulamasından ve https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/gezi-istanbul/ formu aracılığı ile online olarak yapılacak. Aylık periyodlarla ilan edilecek gezi programına alınan katılım başvuruları, kontenjan dolduktan sonra sona erecek.

Gezi İstanbul Mayıs Ayı Programı:

2 Mayıs Perşembe/ Saat: 10: 00-17: 00

Monografik Semt Gezileri/ Fener-Balat

Rehber: Sanat Tarihçisi Lalehan UTKAN

9 Mayıs Perşembe / Saat: 10: 00-16: 00

Müzede Bir Gün/ Dolmabahçe Sarayı

Rehber: Doç. Dr. Deniz ESEMENLİ

16 Mayıs Perşembe/ Saat: 09: 00-18: 00

Taksim & Kırkçeşme Suyolu'nun İzinde Kemerler ve Bentler

Rehber: Kültür Tarihçisi Oktay TÜRKOĞLU

23 Mayıs Perşembe/ 10: 00-16: 00

Monografik Semt Gezileri/ Maziden Atiye & Kuzguncuk

Rehber: Uzman Rehber Egemen DEMİRCİOĞLU

28 Mayıs Salı/ 09: 00-18: 00

Prens Adaları/ Büyükada 1

Rehber: Uzman Rehber Hüseyin Avni ÖZKAN

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Miras, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Gençlerle Buluşma Projesi Gezi İstanbul'u Devam Ettiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: İBB, Gençlerle Buluşma Projesi Gezi İstanbul'u Devam Ettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement