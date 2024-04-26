İBB, Gençlerle Buluşma Projesi Gezi İstanbul\'u Devam Ettiriyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un tarihi ve kültürel miras alanlarını gençlerle buluşturduğu Gezi İstanbul projesine bu yıl da devam ediyor. Rotası ve içeriği zenginleşen proje ile bu yıl 7 farklı temada geziler gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören gezi programlarına 18 – 29 yaş arası gençler katılabiliyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce ilk kez Adım Adım Tarihi Yarımada ismiyle 2022 yılında başlatılan; geçtiğimiz yıl da Gezi İstanbul olarak kent geneline yayılan proje gençlerden gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl da devam edecek. Gezi İstanbul kapsamında İstanbul'un kadim tarihi ve kültürel miras alanları yıl boyu gerçekleştirilecek olan tematik gezilerle İstanbullu gençlere tanıtılacak. "Bir bilenle gez" mottosuyla gerçekleştirilecek gezilere akademisyenler ve alanında uzman isimler rehberlik edecek.

"GEZİLER 7 FARKLI KATEGORİDE OLACAK"

Mayıs ayının ilk haftasından yıl sonuna kadar devam edecek proje kapsamında; kültür tarihi gezileri, mimarlık tarihi gezileri, monografik semt gezileri, arkeolojik alan gezileri, müze gezileri ve doğa gezileri düzenlenecek. Bu kategorilerin yanında bu yıl ilk kez gastronomi gezileri de gerçekleştirilecek.

"HER GEZİ UNUTULMAZ BİR DENEYİM SUNUYOR"

Her kategorinin kendisine özel temaları ve rotası olacak. Atatürk'ün Beyoğlu anıları, İstanbul'un tılsımları, tarihi olaylara tanıklık eden meydanlar, mekanları ve olaylarıyla İstanbul'un kurtuluşu gibi temalar kültür tarihi gezileri içinde yer alacak. Mimarlık tarihi kategorisi içinde ise Sinan yapıları; sultan külliyeleri, İstanbul'un tarihi su yolları, kemerleri ve bentleri, Kapalıçarşı; hanlar, hamamlar, kapanlar; yeraltındaki İstanbul; sarnıçlar, mahzenler, dehlizler; imparatorlukların kalbine yolculuk gibi birçok gezi teması yer alacak.

"BU YIL YENİ ROTALAR EKLENDİ"

Projeye katılan gençleri müze gezilerinde ise Arkeoloji Müzeleri, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Harbiye Askeri Müzesi bekliyor olacak. Projenin arkeolojik alan gezileri kategorisinde ise bu yıl Bukoleon Sarayı, Polyeuktos Sarayı ve Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarında sürdürülen çalışmalar ve şimdiye kadar ulaşılan buluntular tanıtılacak.

"GASTRONOMİ KATEGORİSİNDE İSTANBUL'UN SOKAK LEZZETLERİ KEŞFEDİLECEK"

Doğa gezileri kategorisinde ise Riva kuş gözlem gezisi ve mantarların gizemli dünyasına yolculuk temalı geziler yapılacak. Projeye bu yıl ilk kez dahil edilen gastronomi kategorisinde ise gençler İstanbul'un sokak lezzetlerini, İstanbul mutfağının kültürel katmanlarını, meşhur esnaf lokantalarını ve ünlü yemek reçetelerini keşfedecek.

"BAŞVURULAR BAŞLADI"

Gezi İstanbul projesine, İstanbul'da ikamet eden ya da eğitim için şehir dışından İstanbul'a gelen 18 – 29 yaş arasındaki Müze Kart sahibi olan gençler kayıt olabilecek. Gezilere başvurular İstanbul Senin uygulamasından ve https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/gezi-istanbul/ formu aracılığı ile online olarak yapılacak. Aylık periyodlarla ilan edilecek gezi programına alınan katılım başvuruları, kontenjan dolduktan sonra sona erecek.

Gezi İstanbul Mayıs Ayı Programı:

2 Mayıs Perşembe/ Saat: 10: 00-17: 00

Monografik Semt Gezileri/ Fener-Balat

Rehber: Sanat Tarihçisi Lalehan UTKAN

9 Mayıs Perşembe / Saat: 10: 00-16: 00

Müzede Bir Gün/ Dolmabahçe Sarayı

Rehber: Doç. Dr. Deniz ESEMENLİ

16 Mayıs Perşembe/ Saat: 09: 00-18: 00

Taksim & Kırkçeşme Suyolu'nun İzinde Kemerler ve Bentler

Rehber: Kültür Tarihçisi Oktay TÜRKOĞLU

23 Mayıs Perşembe/ 10: 00-16: 00

Monografik Semt Gezileri/ Maziden Atiye & Kuzguncuk

Rehber: Uzman Rehber Egemen DEMİRCİOĞLU

28 Mayıs Salı/ 09: 00-18: 00

Prens Adaları/ Büyükada 1

Rehber: Uzman Rehber Hüseyin Avni ÖZKAN