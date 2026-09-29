İBB iştirak şirketleri TÜRK-İŞ\'e bağlı sendikalarla Eyüpsultan\'da sözleşme imzaladı

(İSTANBUL) İBB ile TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Sendikal örgütlenmeyi bir tehdit olarak değil, emeğin hakkını savunmasının güvencesi olarak görüyoruz. 2026 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı konfederasyona bağlı altı sendikayla, dört farklı iş kolunda toplam 22 toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz. Bugün de bu büyük tablonun önemli bir parçası olarak TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalarımızla toplu iş sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Allah hayırlı, uğurlu eylesin." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirak Şirketleri ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı sendikalar arasında yürütülen görüşmeler uzlaşmayla sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi, dün Eyüpsultan'da bulunan İSKİ Toplantı salonunda imza altına alındı. İmza törenine, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın yanı sıra, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ İstanbul İl Başkanı Halil Faki Erdal, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Tes-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, İBB Bürokratları, İBB İştirak Şirketleri yöneticileri, Meclis üyeleri ve çok sayıda emekçi katıldı. Daha önce HAK–İŞ ve DİSK'e bağlı sendikalarla da toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ifade eden Aslan, sözlerine İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgi ve selamlarını ileterek sözlerine başlayarak şunları söyledi:

"Biz hep birlikte İstanbul'a, 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz. Bugün de çalışma barışımızı güçlendirecek toplu iş sözleşmelerimize imza atmak için bir aradayız. Atacağımız imzaların bütün çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Biliyorsunuz, İstanbul'un dört manevi muhafızı var. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Telli Baba, Yuşa Hazretleri, Yahya Efendi… Ama bilmenizi isterim ki: Bu güzel şehrin bugün 92 bin muhafızı daha var. O muhafızlar, bizim çalışma arkadaşlarımız.

"İBB OLARAK ÜÇ AYRI KONFEDERASYONA BAĞLI ALTI SENDİKAYLA, DÖRT FARKLI İŞ KOLUNDA TOPLAM 22 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İMZA ATIYORUZ"

İstanbul'a hep birlikte sahip çıkıyoruz. Her gün bir öncekinden daha fazla çalışıyoruz. Bunun için her bir yol arkadaşımızdan Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz; 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce veriniz' buyuruyor. Bizim anlayışımız da budur. İstanbul'a iyi hizmet etmek istiyorsak önce İstanbul'a hizmet eden çalışma arkadaşlarımızın emeğine sahip çıkacağız. 2019 yılı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 18 bin sendikalı çalışanımız vardı. Bugün bu sayı 72 binin üzerine çıktı. Bu tablo bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü biz çalışma arkadaşımızın hangi sendikayı tercih ettiğine değil, özgürce tercih yapabilmesine bakıyoruz. Sendikal örgütlenmeyi bir tehdit olarak değil, emeğin hakkını savunmasının güvencesi olarak görüyoruz. 2026 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı konfederasyona bağlı altı sendikayla, dört farklı iş kolunda toplam 22 toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz. Bugün de bu büyük tablonun önemli bir parçası olarak TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalarımızla toplu iş sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak emeğe bakarken sendika ayrımı yapmayız. Konfederasyon ayrımı yapmayız.

"BİZİM PATRONUMUZ DA 16 MİLYON İSTANBULLUDUR"

Bizim için esas olan emektir. Kim bu şehre alın teri döküyorsa bizim çalışma arkadaşımızdır. Kim İstanbul'a hizmet ediyorsa bizim yol arkadaşımızdır. Ben her zaman söylüyorum: Biz hukuken işveren olabiliriz. Ama ben de sizin gibi bir emekçiyim. Ben de çalışarak, alın teri dökerek bugünlere geldim. Bizim patronumuz da 16 milyon İstanbulludur. Hepimiz aynı millete hizmet ediyoruz. O nedenle masanın iki ayrı tarafında değiliz. Aynı sofranın, aynı emeğin, aynı İstanbul'un insanlarıyız. Bugün attığımız imzalarla çalışma arkadaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını koruyor; çalışma barışımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu süreç kolay olmadı. Masaya oturuldu. Konuşuldu. Müzakere edildi. Zaman zaman farklı düşünüldü. Ama sonunda ortak bir noktada buluşuldu. Çünkü hepimizin ortak derdi emeğin hakkını korumak, İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek. Bu süreçte masaya oturan, müzakere eden, çözüm üretmek için emek veren herkesten Allah razı olsun.

"BİRBİRİMİZİN HAKKINI, HUKUKUNU KORUYACAĞIZ. VE İSTANBUL'A HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TÜRK-İŞ Konfederasyonumuzun kıymetli yöneticilerine, sendikalarımızın genel başkanlarına ve yöneticilerine, şube başkanlarımıza, işyeri temsilcilerimize, müzakere masasında gece gündüz emek veren bütün arkadaşlarımıza, ve elbette İstanbul'a alın teriyle hizmet eden 92 bin çalışma arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu şehirde sizin emeğiniz var. Bu şehirde sizin alın teriniz var. Bu şehirde çocuklarınıza bırakacağınız eserleriniz var. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte çalışacağız. Birbirimizin hakkını, hukukunu koruyacağız. ve İstanbul'a hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün attığımız imzaların çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemize ve İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Emeğiniz var olsun. Alın teriniz bereketli olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından taraflar arasında imzalar atıldı. Program, emekçilerin alkışlarıyla sona erdi.