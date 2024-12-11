İBB Meclisi\'nden Tahsis İptalleri ve Taşınmaz Satışı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Aralık ayı toplantılarının 2'nci oturumunda İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne yapılan bina tahsisleri oy çokluğuyla iptal edildi. Ayrıca farklı ilçelerdeki mülkiyeti İBB'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı da onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 2'nci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların derneklere tahsislerinin iptalleri ile İBB'ye ait parsel ve taşınmazların satışı konuları görüşüldü.

DENİZ FENERİ VE İLİM YAYMA CEMİYETİ DERNEKLERİNE YAPILAN BİNA TAHSİSLERİ İPTAL EDİLDİ

Toplantıda mülkiyeti İBB'ye ait olan ve 2013 yılında yurt ve iaşe faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süre ile İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz tahsil edildiği belirlenen Pendik'teki bir taşınmazın tahsisinin iptali görüşüldü. Ak Partili meclis üyelerinin tahsis iptali teklifine şerh koymasına karşın, teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Mülkiyeti İBB'de bulunan ve 2019 yılında sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne tahsis edilen Zeytinburnu'ndaki bir bina için de tahsis iptali görüşüldü. Ak Partili üyelerin 'Hayır' oyu verdiği teklif, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste ayrıca, Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane'ye bağlı bazı mahallelerdeki taşınmazların iade edilmesine karar verilirken, Emlak Müdürlüğü'nün teklifiyle Adalar, Bağcılar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Pendik ve Şişli'de mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı da onaylandı.

'VATANDAŞIN KAMU HİZMETİNİ KESİNTİYE UĞRATIYOR'

Toplantıda konuşan Ak Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, "Bu tahsisinin iptali istenen taşınmazı, Zeytinburnu ilçemizde Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde muhtaçlara yönelik iaşe ve bakım hizmeti için tahsis edilen taşınmazın tahsisinin iptali isteniyor. Biz buna ret oyu kullanacağız çünkü süresinin sona ermesine henüz 20 yıl varken tahsis iptali yoluna gidilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı buluyoruz. Üstelik bu durum kamu yararına çalışan bu kurumun, yine taşınmazı tahsis süresi boyunca yapacağı planlamayı da sekteye uğratıyor. Burada aslında vatandaşın kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar eliyle buluştuğu hizmetten yararlanmasının da önünün kesildiğini düşünüyoruz. Yine burada aynı husus az önce ret oyu kullandığımız 1085 ve 1086 sayılı dosyalarda da geçerli. Burada İBB gerçekleştirdiği tahsis iptalleriyle vatandaşın dernek ve vakıflar eliyle buluştuğu kamu hizmetini kesintiye uğratıyor ve bunun bir siyasi amaçlarla yapılan rövanşist bir tutum sonucunda oluştuğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAMUCU BİR ANLAYIŞLA İSTANBUL'UN HİZMETİNE SUNUYOR OLACAĞIZ'

CHP'li Meclis Üyesi Batuhan Ersoy ise, "Öncelikle bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Bedelsiz tahsis 25 yıl değil, 10 yıl süreyle yapıldı. Süresinin bitmesine yaklaşık 4 yıl var, doğrudur. Ancak Deniz Feneri Derneği zaten bedelsiz olarak burayı 6 yıldır kullanmakta. Rövanşist ifadenizi asla kabul etmiyoruz. Herhangi bir rövanşist tavır içinde bulunmadığımız İstanbullunun takdirindedir. Sokaklarda ve gönüllerde kimseyi ötekileştirmeyen yine biziz. Pendik ilçe belediyesinden geri aldığımız bir tahsis, İBB'ye ait bir alandaki hali hazırda üzerimizde kapatılmaya çalışılan tesis kreşlerimizden, bir tane de spor tesisimiz mevcut. Biz bu alanda atletizm pisti ve spor faaliyetlerinin kullanacağı bir tesis yapısıyla bölgeyi revize edeceğiz. Bu ilgili tahsis alanı bizim 2027'de ev sahipliği yapacağımız Avrupa Oyunları ve 2036 vizyonundaki olimpiyattaki bizim atletizm pistimize yönelik olarak geri aldığımız bir alan. Aslında buradaki vakıflar ve cemiyetlerden geri aldığımız alanlar kamucu bir anlayışla tekraren İstanbul'un hizmetine sunuyor olacağız" şeklinde cevap verdi.