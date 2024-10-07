İç Anadolu\'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail\'e tepki

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Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

İsrail'in, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane ettiğine işaret eden Cengiz, "Bir yıl içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü." dedi.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu anımsattı.

İsrail'in başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını dile getiren Tanrıverdi, "77 yıllık bir işgal zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, şehit edilmiş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." diye konuştu.

Tanrıverdi, uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini vurguladı.

Nevşehir

Nevşehir'de, Tarık Kesekci Parkı'nda partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Muhammet Fevzi Aygün, İsrail'in, uluslararası hamilerinden yüz bularak bugüne kadar gelmiş bir suç şebekesi olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini savunan Aygün, şöyle devam etti:

"İnsan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir."

Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cacabey Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini kaydetti.

Ünsal, "Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın da parti binasında yaptığı açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini dile getirdi.

Filistin davasını savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Yalçın, "Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." dedi.

Yalçın, İsrail'in Orta Doğu'da tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Yozgat

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanı Hatice Yatkın da partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Katliamın durdurulması gerektiğini vurgulayan Yatkın, "Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." şeklinde konuştu.