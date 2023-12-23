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TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti - Son Dakika
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TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti

Kuzey Marmara Otoyolunda bir TIR'ı rehin alan şüpheli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Bakan Yerlikaya, şüpheliyi teslim olmaya ikna etti.

23.12.2023 - 19:18,  Güncelleme: 20:10
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır sürücüsünü rehin alan bir kişi, Bakan Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası ikna olarak polis ekiplerine teslim oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TIR rehine olayında müdahale etti

BAKAN YERLİKAYA İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TIR rehine olayında müdahale etti

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İKNA ETTİ

Kuzey Marmara Otoyolunda bir TIR'ın sürücüsünü rehin alan Fatih B., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Fatih B.'nin, "Bakanım siz bana bu işin peşini bırakmayacağım diye söz verin" şeklindeki sözlerinin ardından Bakan Yerlikaya, "Ben Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak söz veriyorum. Ben senin yanına Faruk'u gönderiyorum. Faruk benim Gaziantep Valiliğinden bu yana tanıdığım biridir. Sonradan mahcup olacağın bir yanlış yapma. Sen şimdi teslim oluyorsun. Arabada giderken de ben seninle konuşacağım" dedi.

Tır şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya telefonda böyle ikna etti

"HAKKINIZI HELAL EDİN, BEN TESLİM OLUYORUM"

Fatih B., Bakan Yerlikaya ile görüştükten sonra "Hakkınızı helal edin. Ben teslim oluyorum" dedi. Fatih B., rehin aldığı TIR sürücüsünü de canlı yayında göstererek, "Abi sana bir zarar vermedim" dedi. TIR sürücüsü de "Allah razı olsun bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı. Fatih B. daha sonra TIR'dan inerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fatih B., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti - Son Dakika
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