İçişleri Bakanı: Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi, 20 milyon lira acil yardım gönderildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi, 20 milyon lira acil yardım gönderildi

İçişleri Bakanı: Antalya\'da 989 vatandaş tahliye edildi, 20 milyon lira acil yardım gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da yaşanan sel felaketinde 989 vatandaşın tahliye edildiğini ve valiliğe 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sel mücadelesi için bölgeye personel, araç ve ekipman gönderildiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği Antalya, Burdur ve Isparta'da vatandaşlardan uyarıları takip etmeleri istendi.

13.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel afetinin yaşandığı Antalya'da 989 vatandaşın tahliye edildiğini ve valiliğe 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile AFAD Başkan Yardımcısı ve Afetlere Müdahale Genel Müdürünün Antalya'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."

Kaynak: AA

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