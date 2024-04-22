İçişleri Bakanı: BOZDOĞAN-28 Operasyonlarında 82 Mağara ve Sığınak İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: BOZDOĞAN-28 Operasyonlarında 82 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen BOZDOĞAN-28 operasyonlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

22.04.2024 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlere karşı yapılan "BOZDOĞAN-28" operasyonlarında, 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzelenen "BOZDOĞAN-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin 'bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları' çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlarda başta; 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 Tim, 4 bin 283 Jandarma personeli ve J- SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da 'BOZDOĞAN-28' operasyonları gerçekleştirildi.

Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 15 adet EYP ve düzeneği, 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği, 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 7 adet el bombası, 24 adet şarjör, 17 adet telsiz, 70 adet tüp, 13 adet akü, 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İçişleri Bakanı: BOZDOĞAN-28 Operasyonlarında 82 Mağara ve Sığınak İmha Edildi
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: BOZDOĞAN-28 Operasyonlarında 82 Mağara ve Sığınak İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:57 Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı
08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
08:11 8 ilde terör örgütüne ağır darbe 82 mağara ve sığınak imha edildi 8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi
00:42 Şişli’deki AVM’de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
22:32 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak
00:39 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’taki caddelere Türk bayrağı asıldı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı
23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
23:21 Türkiye’nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
20:55 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
20:46 Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ikinci kez şampiyon Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
20:00 Psikolojisi altüst oldu Bonucci, futbolu bırakıyor mu Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?
18:57 Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 09:08:29. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: BOZDOĞAN-28 Operasyonlarında 82 Mağara ve Sığınak İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement