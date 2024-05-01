İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonunda 41 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını, operasyonların İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konulduğunu da açıkladı.