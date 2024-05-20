İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen 'Kalkan-22' operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini açıkladı. Operasyonlarda ayrıca 106 düzensiz göçmen yakalandı ve çok miktarda dövize el konuldu.

20.05.2024 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında, 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 25'i de tutuklandı ve 86 düzensiz göçmen yakalandı."

Hatay'da düzenlenen operasyonda ise 7 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini aktaran Yerlikaya, 106 düzensiz göçmenin de yakalandığını anlattı.

Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda ise 8 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlar sonucu 14 araçla çok miktarda dövize de el konulduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Göç İdaresi Başkanlığı personelini ve polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Göçmen, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:05 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünde İsrail’in rolü iddia edildi İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde İsrail'in rolü iddia edildi
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
06:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
01:17 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Instagram hesabından ’’Benim için dua edin’’ paylaşımı Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından ''Benim için dua edin'' paylaşımı
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
08:09 Dilan Çiçek Deniz’in Cannes Film Festivali’ndeki Tarzı Eleştirildi Dilan Çiçek Deniz'in Cannes Film Festivali'ndeki Tarzı Eleştirildi
08:07 Dursun Özbek’in “Delikanlıysa gel“ çağrısına Ali Koç’tan gece yarısı bomba yanıt Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt
07:35 Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor
04:59 İran’da Reisi’nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek
02:03 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi arıyor Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
00:09 Tahran’da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 08:42:26. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 14 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement