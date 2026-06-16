İETT'de unutulan eşyalar ihaleyle satıldı - Son Dakika
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İETT'de unutulan eşyalar ihaleyle satıldı

16.06.2026 13:38  Güncelleme: 14:21
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İETT araçlarında bir yıl sahibi bulunamayan 7 bin 566 eşya halka açık ihaleyle satıldı. En çok unutulanlar İstanbulkart, cüzdan ve kimlik olurken; toplam gelir 1 milyon 300 bin TL'yi aştı. iPhone'lar ise teklif almadığı için satılamadı.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT bünyesindeki toplu taşıma araçları, duraklar ve peronlarda unutulan, yasal muhafaza süresi boyunca sahiplerine ulaşılamayan eşyaların halka açık ihale ile satışı gerçekleştirildi.

Günde yaklaşık 5 milyon yolculuğun gerçekleştiği İETT ağında; otobüsler, metrobüs sistemi, Beyoğlu - Karaköy Tarihi Tüneli ve İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda unutulan binlerce eşya için kurum tarafından özel bir çalışma yürütülüyor. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında unutulan yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bin adedi yürütülen çalışmalarla sahiplerine yeniden ulaştırıldı. Mevzuat gereği, bir yıl boyunca sahibi bulunamayan giysi ve benzeri kullanılabilir ürünler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İBB'ye bağışlandı.

7 BİN 566 EŞYA İHALE YOLUYLA SATIŞA ÇIKTI

Sahibi bulunamayan, bağışa uygun olmayan ancak kullanılabilir durumdaki 7 bin 566 adet eşya, bir ay öncesinden İETT'nin web sitesinde duyurularak ihaleye çıkarıldı. İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"2026 yılında araçlarımızda unutulan ve satışa konu olabilecek durumda olan, bir yıl boyunca muhafaza edilen ve muhafaza süresi boyunca sahibi çıkmayan eşyaların satışını gerçekleştirdik. Toplamda farklı kategorilerde 7 bin 566 adet eşyamız vardı. 21 adet gruptan oluşan; telefondan kişisel bakım el aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti, bir adet grubumuza ise teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla alakalı satışı yapıldıktan sonra isteklilere teslimini bugün içerisinde gerçekleştirmiş olacağız."

EN ÇOK UNUTULANLAR İSTANBULKART, CÜZDAN VE KİMLİK

İstanbulluların son bir yılda toplu taşıma araçlarında en çok unuttuğu eşyaların başında İstanbulKart, cüzdan ve kimlik kartları yer aldı.

Unutulan en sıradışı nesneler ise paten, gitar, abajur, süpürge, kask, olta, matkap, drone ve saç düzleştiricisi olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, İETT araçlarında eşyasını unutan yurttaşların 153 Çağrı Merkezi, İETT web sitesi ve ilgili iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

İHALE DETAYLARI VE İSİMLENDİRİLMİŞ SATIŞ LİSTESİ

Halka açık ihalede, genel listedeki verilere göre, satışa çıkan ürün kategorileri ve gerçekleşen satış bedelleri şu şekilde oldu:

Fotoğraf Makinesi, Kamera, Dron ve Lens Grubu'ndaki 14 eşya: 26 bin TL

Muhtelif Tripod Çeşitleri Grubu'ndaki 11 adet eşya: 3 bin 500 TL

Powerbank Grubu'ndaki 226 adet eşya: 24 bin TL

Laptop Grubu'ndaki 15 adet eşya: 45 bin TL

Tablet Grubu'ndaki 28 adet eşya: 30 bin TL

Bilgisayar Parçaları Grubu'ndaki 56 adet eşya : 30 bin TL

Muhtelif Kulaklıklar Grubu'ndaki 4 bin 388 adet eşya: 171 bin TL

Muhtelif Küçük Ev Aletleri Grubu'ndaki 32 adet eşya: 32 bin 500 TL

Kişisel Bakım Aletleri Grubu'ndaki 59 adet eşya: 34 bin 500 TL

Müzik Aletleri Grubu'ndaki 13 adet eşya: 11 bin TL

Gözlükler Grubu'ndaki 1.193 adet eşya: 235 bin TL

Hoparlör Grubu'ndaki 20 adet eşya: 11 bin TL

Telefon Aksesuarı Grubu'ndaki 63 adet eşya: 1.500 TL

Şarj Aletleri ve Kablolar Grubu'ndaki 6 torba eşya: 32 bin TL

Kol Saati Grubu'ndaki 545 adet eşya: 82 bin TL

Valiz/Bavul Grubu'ndaki 43 adet eşya: 16 bin TL

Olta Grubu'ndaki 11 adet eşya: 7 bin TL

Motorsiklet Kaskı Grubu'ndaki 18 adet eşya: 40 bin TL

Muhtelif El Aletleri Grubu'ndaki 271 adet eşya: 101 bin TL

Tuşlu Cep Telefonu Grubu'ndaki 27 adet eşya: 4 bin 500 TL

404 ADET ANDROİD TELEFON 375 BİN TL'YE SATILIRKEN İPHONE TELEFONLARIN SATIŞI ERTELENDİ

Dokunmatik Cep Telefonu kategorisi, başlangıçta 1 milyon 50 bin TL'den toplu olarak ihaleye açıldı. Ancak toptan satışı gerçekleşmediği için bu grup ikiye ayrıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle gruptaki 404 adet Android cep telefon 375 bin TL'ye satıldı.

123 adet iPhone cep telefonu ise 740 bin TL açılış fiyatıyla ihaleye sunuldu fakat teklif çıkmadığı için satışı gerçekleşmedi. iPhone telefonların ihalesi ise ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İETT'de unutulan eşyalar ihaleyle satıldı - Son Dakika

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