IF Wedding Fashion İzmir'de Kapılarını Açtı - Son Dakika
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IF Wedding Fashion İzmir'de Kapılarını Açtı

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Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion, İzmir'de 18. kez düzenlenerek sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Fuara İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır ve birçok önde gelen isim katıldı. Yarışmalar ve defilelerle zenginleşen etkinlik, modanın ve gelinliğin başkenti İzmir'in konumunu pekiştiriyor.

19.11.2024 16:45  Güncelleme: 16:56
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IF Wedding Fashion İzmir'e görkemli açılış

İZMİR - Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, görkemli bir törenle kapılarını açtı. 18. kez düzenlenen, her geçen yıl daha da büyüyerek sektörün temsilcilerini ve önde gelen isimlerini buluşturan IF Wedding Fashion İzmir, 19-22 Kasım tarihlerinde Fuar İzmir'de misafirlerini ağırlayacak. Açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır, "IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, rüştünü çoktan ispat etmiş bir organizasyon. İzmir'in sektörde öncü rolünün burada çok büyük bir etkisi var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; modanın ve gelinliğin başkenti İzmir'de 18. kez kapılarını açtı. Abiye, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürünlerinin yer aldığı fuarın açılışına; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile eşi Ayşe Özgener, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tezcan, moda sektörünün önemli isimleri ve yerli yabancı profesyoneller katıldı.

Yıldır: İzmir'in bu ihracattaki payı yüzde 70

İzmir'in gelinlik ve abiye sektöründe çok önemli bir konumda olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, "IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, rüştünü çoktan ispat etmiş bir organizasyon. İzmir'in sektörde öncü rolünün burada çok büyük bir etkisi var. Türkiye, Avrupa'nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri. Sektörün çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşuyor. Bunların yüzde 70'i İzmir'de faaliyet gösteriyor. Ülkemizde 1 milyar doların üzerinde gelinlik ihracatı yapılıyor. İzmir'in bu ihracattaki payı, yüzde 70. Hem de Fransa, İtalya ve İspanya gibi modada söz sahibi ülkelerle yarışıyor. Bu güçlü konum tabi ki İzmir'deki üreticiler sayesinde oluyor. Tarihi Kemeraltı çarşısındaki mağazalar, bizi Avrupa'ya bağlayan yolu gösteriyor. Hepsi çok kıymetli. Fuar da kentimizin sektördeki belirleyici konumunu, uluslararası rekabeti pekiştiriyor" diye konuştu.

IF Wedding Fashion İzmir'den yeni bir yıldız adayı doğuyor

Uluslararası moda dünyasının yönünü belirleyecek IF Wedding Fashion İzmir kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan isimlerden ödül kazananlar, açılış günü düzenlenen defilede belli oldu. "Köklere Dönüş" temalı yarışmada derece alanlar, sektöre sağlam adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de kazandı. Birinci olan tasarımcı Öztürk Yıkılmaz, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den aldı. Tasarımcı 75 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2025'te Performans Defilesi hakkı kazandı. İkinci olan tasarımcı Habibe Çakır, 50 bin TL ödülünü Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul'dan aldı. Üçüncü olan Eren Timoçin ise 25 bin TL ödülünü Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'tan aldı. Ödül takdim eden isimler, sektörde tasarımın önemine vurgu yaparak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan Gelinlik Tasarım Yarışması'nda geçen yıl ödül kazanan Sercan İzci'nin "Persephone" isimli "Performans Defilesi" de modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sektöre de katkı sağlayacak

Almanya'dan İtalya'ya, İsveç'ten ABD'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine kadar birçok ülkeden profesyonel ziyaretçiler yer alacak. 2025 modasının sergileneceği, ünlü markaların ve genç yeteneklerin tasarımlarının yer aldığı renkli defilelere ev sahipliği yapacak fuar, iş birliği anlaşmaları ile sektöre ve ihracata da büyük katkı sağlayacak.

Dünyaca ünlü modacı Fuar İzmir'de

Ülkemizde de yayınlanan Amerika'nın ünlü reality şovlarından "Gelinliğe Evet De" programının yapımcı ve sunucusu dünyaca ünlü modacı Randy Fenoli de fuarda hem tasarımları ile hem de 15. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda onur konuğu jüri üyesi olarak IF Wedding Fashion İzmir'de yer aldı.

IF Wedding Fashion İzmir\'de Kapılarını Açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel IF Wedding Fashion İzmir'de Kapılarını Açtı - Son Dakika

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