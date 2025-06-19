İit Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu, 21-22 Haziran'da İstanbul'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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İit Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu, 21-22 Haziran'da İstanbul'da Gerçekleştirilecek

19.06.2025 13:04
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51’inci Oturumunun, 21-22 Haziran’da İstanbul’da geçekleştirileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenecek zirvede, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, Filistin ve Gazze başta olmak üzere bölgedeki krizler, iki devletli çözüm vizyonu, Müslüman toplumlara yönelik ayrımcılık, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Kıbrıs Türk halkının hakları, Rohingya ve Keşmir meseleleri gibi birçok kritik başlığın gündeme getirileceği belirtildi. Toplantı sonunda da “İstanbul Bildirisi”nin yayımlanacağı kaydedildi.

(İSTANBUL) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumunun, 21-22 Haziran'da İstanbul'da geçekleştirileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenecek zirvede, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Filistin ve Gazze başta olmak üzere bölgedeki krizler, iki devletli çözüm vizyonu, Müslüman toplumlara yönelik ayrımcılık, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Kıbrıs Türk halkının hakları, Rohingya ve Keşmir meseleleri gibi birçok kritik başlığın gündeme getirileceği belirtildi. Toplantı sonunda da "İstanbul Bildirisi"nin yayımlanacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu, 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıya, İran ve İsrail arasındaki çatışmaların gölgesinde, 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katılması bekleniyor. Bu sayı, önceki yıllara kıyasla üst düzey katılım bakımından rekor düzeye işaret ediyor. İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra, teşkilata bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve çeşitli uluslararası teşkilatlardan toplam yaklaşık bin katılımcının toplantıya iştirak etmesi öngörülüyor.

Toplantının açılışında, bir önceki Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olan Kamerun'un Dışişleri Bakanı, başkanlığı Bakan Fidan'a devredecek. Bakan Fidan açılışta bir konuşma gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

Gündemin ön sıralarında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları yer alacak. Bu çerçevede, özel bir oturum düzenlenmesi planlanıyor. Toplantı öncesinde, Arap Ligi üyesi ülkelerin girişimiyle son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü bir toplantı yapılması da gündemde.

Ayrıca toplantı marjında, Cammu-Keşmir ve Rohingya Müslümanları konularında İİT Temas Grubu toplantılarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. İki günlük zirvenin sonunda "İstanbul Bildirisi"nin yayımlanması ve Gazze ile Filistin başta olmak üzere İİT gündemindeki karar tasarılarının onaylanması bekleniyor.

Türkiye'nin, Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacağı toplantıda; İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları neticesinde son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel/bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri, Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda iş birliğinin artırılması hususları ele alınacağı bildirildi.

Fidan'ın, yaptığı konuşmalarda, Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince Filistin meselesi başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu temel sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak takip edeceğini vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın, İİT üyeleriyle teşkilatın kapasite ve imkanlarının geliştirilmesi için de Türkiye'nin çaba göstereceğini dile getirmesi öngörülüyor.

İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a da saldırdığını hatırlatması beklenen Fidan, bu saldırıların bölgede istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaması için atılacak her yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğini ifade edecek.

Fidan'ın ayrıca, İİT ülkelerine İsrail'in istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birlik içinde hareket etme çağrısı yapması, Filistin meselesinin bölgede yaşanan tüm çatışmaların temelinde yer aldığına işaret ederek, adil ve kalıcı barış için iki devletli çözümün tek yol olduğuna inandıklarını yinelemesi bekleniyor.

Filistin davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesinin İİT'nin varlık sebebi olduğuna dikkati çekecek olan Fidan, konunun teşkilatın öncelikli gündem maddesi olmaya devam edeceğini vurgulayacak.

Suriye meselesine ilişkin olarak Fidan'ın, İİT ülkelerine istikrarlı ve refah içinde bir Suriye için ortak çaba çağrısında bulunması; ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla birlikte ekonomik yeniden yapılanmaya da odaklanılması gerektiğini ifade etmesi öngörülüyor.

Kıbrıs konusunda ise KKTC'nin İİT'te gözlemci üye statüsüne sahip olmasının, adada iki halk ve iki devlet gerçeğini teyit ettiğini vurgulaması beklenen Bakan Fidan, Müslüman ülkeleri Kıbrıs Türk halkının haklarını desteklemeye ve doğrudan temas kurmaya davet edecek.

Fidan'ın ayrıca Batı Trakya'daki Türk Müslüman azınlık ile Oniki Adalar'daki Türk nüfusa yönelik hak ihlallerine karşı İİT çatısı altında ortak tutumun önemine işaret etmesi ve İslam karşıtlığının yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, Müslüman toplumlara yönelik ayrımcılıkla mücadelede tüm İİT ülkelerinin tek ses olması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Filistin, İstanbul, Kıbrıs, Suriye, İsrail, Güncel, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İit Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu, 21-22 Haziran'da İstanbul'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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