İki Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi

İki Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'nde boğulan Mert ve Semih Açan kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

İKİ KARDEŞİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Serinlemek amacıyla Van Gölü'ne giren Mert Açan (24) ile kardeşi Semih Açan'ın (18) cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri yapılan iki kardeşin cenazesi, hastanedeki külliye camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere İpekyolu ilçesindeki Karşıyaka Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler, burada toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Dursun Odabaşı, İnsan Hakları, Van Gölü, Olaylar, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam
Ronaldo ile Georgina’nın “demir yumruk“ sözleşmesi ortaya çıktı Ronaldo ile Georgina'nın "demir yumruk" sözleşmesi ortaya çıktı

18:47
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
18:34
Üç büyüklerde forma giymişti Batshuayi’nin yeni adresi şaşırttı
Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
18:22
Ronaldo’dan kötü haber Emekli olacağı tarihi verdi
Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi
18:16
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
17:55
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
16:42
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı Adres şaşırttı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
16:29
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası hakkında karar
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
13:46
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 19:18:19. #.0.2#
SON DAKİKA: İki Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.