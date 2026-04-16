İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda Bölgesel Gelişmeler ve 'Terörsüz Türkiye' Süreci Ele Alındı

16.04.2026 00:09
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Duran, toplantıda bölgedeki çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler, "Terörsüz Türkiye" süreci ve okullarda yaşanan şiddet olaylarının ele alındığını bildirdi.

İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı."

Toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde yaşanan çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı.

Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükünetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi.

Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'yi, savunma sanayiinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi.

İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, milli bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. "Terörsüz Türkiye" süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bölgesel gelişmeler ve ateşkes vurgusu

Açıklamada, kurulun gündeminde bölgede yaşanan çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin bulunduğu belirtildi. Toplantıda, İran'a yönelik hukuksuz saldırıyla başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekildiği, sükünetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi.

Türkiye'nin farklı alanlarda atacağı adımlar değerlendirildi

Toplantıda ayrıca, bölgedeki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'yi savunma sanayiinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar birçok alanda daha ileriye taşıyacak adımların değerlendirildiği kaydedildi.

İç cephe ve şiddetle mücadele başlığı

Duran, toplantıda iç cephenin güçlendirilmesinin öneminin de ayrıntılı şekilde ele alındığını aktardı. Açıklamada, milli bünyenin sağlam tutulmasının ülkeye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde belirleyici olacağı vurgulanırken, "Terörsüz Türkiye" süreci gibi birlik ve beraberliği güçlendiren adımların kararlılıkla sürdürülmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Okullarda yaşanan şiddet olayları görüşüldü

Toplantıda son günlerde okullarda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere, şiddetin her türlüsüyle mücadele kapsamında adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerin yanı sıra ayrıntılı yol haritalarının da değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 01:56:23.
