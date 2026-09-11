İmamoğlu dahil 12 sanığın duruşması Silivri'deki 4 No'lu salonda görülecek - Son Dakika
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İmamoğlu dahil 12 sanığın duruşması Silivri'deki 4 No'lu salonda görülecek

İmamoğlu dahil 12 sanığın duruşması Silivri\'deki 4 No\'lu salonda görülecek
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davanın 22 Eylül'deki duruşması, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 4 No'lu salonda yapılacak. Büyükçekmece 21.

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davanın 22 Eylül'deki duruşmasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan 4 No'lu duruşma salonunda yapılmasına karar verildi. Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun avukatının müvekkilinin yüz yüze savunma yapmak istediğine ilişkin dilekçesinin ardından, sanık ve avukat sayısı ile muhtemel katılımcı yoğunluğu nedeniyle mevcut duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacağını gerekçe gösterdi.

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2026/113 esas sayılı dosyasında duruşma günü 22 Eylül 2026 saat 13.30 olarak belirlendi. Dosyada Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçı, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan sanık olarak yer alıyor.

İddianamede sanıklara "görevi kötüye kullanma" suçlaması yöneltiliyor.

İMAMOĞLU YÜZ YÜZE SAVUNMA YAPMAK İSTEDİ

Mahkemenin 11 Eylül tarihli ara kararında, İmamoğlu'nun avukatının 9 Eylül'de sunduğu dilekçeyle müvekkilinin yüz yüze savunma yapmak istediğini bildirdiği belirtildi.

Mahkeme, sanık ve müdafi sayısının çokluğu nedeniyle mevcut duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz olacağını değerlendirerek Marmara Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 11 Eylül tarihli yazısında, dosyanın taraf sayısı ve suç türünü dikkate alarak Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki 4 No'lu duruşma salonunun 22-23 Eylül tarihlerinde kullanılabileceğini mahkemeye bildirdi.

MAHKEME "FİİLİ SEBEPLER" NEDENİYLE SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK

Mahkeme; sanık ve avukat sayısı, muhtemel katılımcı yoğunluğu ve Büyükçekmece Adliyesi'ndeki duruşma salonunun fiziki yetersizliğini gerekçe göstererek, CMK'nin 19/3. maddesi uyarınca duruşmanın aynı il sınırları içerisinde başka bir yerde yapılmasına karar verdi.

Buna göre 22 Eylül'deki duruşma, Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kendi duruşma salonu yerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 4 No'lu duruşma salonunda yapılacak.

Mahkeme ayrıca kararın sanık müdafilerine e-tebligat yoluyla bildirilmesine, tutuklu sanıkların bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne kararın ivedilikle gönderilmesine ve taraflara UYAP SMS yoluyla bilgilendirme yapılmasına hükmetti.

Ara kararda, karara karşı tebliğden itibaren iki hafta içinde Nöbetçi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu da belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu dahil 12 sanığın duruşması Silivri'deki 4 No'lu salonda görülecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu dahil 12 sanığın duruşması Silivri'deki 4 No'lu salonda görülecek - Son Dakika
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