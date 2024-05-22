İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen\'i tebrik etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e tebrik ziyaretinde bulundu. Önceki dönemde Maltepe'de başarılı bir 5 yılı geride bıraktıklarını belirten İmamoğlu, "İnşallah başarılı bir dönemi bütün İstanbul'a, Maltepe'den başlayarak var etmek duygusuyla buradayız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e tebrik ziyaretinde bulundu. Köymen'in makam odasında gerçekleşen göröşmede İmamoğlu, "Esin Köymen Başkanımıza başarılı bir dönem dilekleriyle bugün kendisini ziyaret ediyoruz. Bu, ziyaretle birlikte, onun ötesinde bir iş birliği. Bu 5 yılı nasıl geçireceğimize dair, planlı bir çalışma döneminin başlangıcı toplantısı. Bütün belediyelerimizi bu kapsamda detaylı bir şekilde ziyaret ediyoruz ve inşallah 39 belediyemizi de birkaç hafta içerisinde bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir hizmet dönemi oldu"

Önceki dönemde Maltepe'ye çok başarılı bir 5 yılı yaşattıklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel bir hizmet dönemi oldu. Özellikle minibüs yolu üzerinde yapmış olduğumuz meydan çalışması, Maltepe için çok vizyonel bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmeti oldu. Ama bu önümüzdeki 5 yıl, bu çalışmayı bile unutturacak, çok daha güzel işleri yapmak arzusundayız. Bu kapsamda; Maltepe'nin kentsel dönüşüm, D100 karayoluyla olan ilişkileri, aynı zamanda sahili ve sahil yolu bağlantısı, aynı zamanda çok vizyonel bir ulaşım hattı çalışmamız, yani Üsküdar'dan Kadıköy'e ve Maltepe'yi de içine alıp Kartal'a uzanan minibüs yolundaki tramvay hattımız… Bunun gibi birçok çalışma, bu dönemimizin başlayacağımız, yapacağımız, bitireceğimiz işleri olmasını arzu ediyoruz."

"Esin başkanımızla eşgüdüm içerisinde çalışacağız"

"Bugün bu kapsamda çok detaylı bir 5 yılının, bir nevi altyapısının, bir nevi stratejik planının, İBB ölçeğinde öncü bir karara bağlanacağı toplantıyı da yapmak adına buradayız" diyen İmamoğlu, "Esin Başkanımızın hem mesleki deneyimi hem İstanbul'un genelinde hem yaşadığı yer olan Maltepe'de, birçok konusuna hakim bir süreci var kendi kişisel yaşamında. Bunları eşleştirerek, birleştirerek, kentsel bütün duyguları kapsayan iyi bir belediyecilik dönemini Esin Başkanımızın liderliğinde, kendi siyasi yol arkadaşları, bürokrasideki yol arkadaşlar ve bütün Maltepe halkıyla başaracağına inanıyoruz. Biz de onun yanında, eşgüdüm içerisinde inşallah başarılı bir dönemi bütün İstanbul'a, Maltepe'den başlayarak var etmek duygusuyla buradayız" diye konuştu.

Köymen'den İmamoğlu'na: "Sizin enerjiniz bizi de çok etkiliyor"

İmamoğlu'na ziyareti için teşekkür eden Köymen de "İnşallah bundan sonraki süreçte, çok daha güzel işler için bir arada oluruz. Bir hevesle çıktık biz yola. Sizin enerjiniz bizi de çok etkiliyor. Yapılması gereken de çok fazla şey var aslında Maltepe için. Yola çıkışımızda, bir mimar olarak da sorunları fazla bilince, biraz stres de yapıyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Maltepe'de, kentli olmakla ilgili, kentlinin kentte yaşadığı için bunun nimetlerinden faydalanmakla ilgili eksikleri var. Onları birlikte başarmak istiyoruz. O yüzden bu Yaşam Merkezi projesi bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.