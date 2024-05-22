İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'i tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'i tebrik etti

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, başarılı bir dönemi bütün İstanbul'a yaymak istediklerini belirtti.

22.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e tebrik ziyaretinde bulundu. Önceki dönemde Maltepe'de başarılı bir 5 yılı geride bıraktıklarını belirten İmamoğlu, "İnşallah başarılı bir dönemi bütün İstanbul'a, Maltepe'den başlayarak var etmek duygusuyla buradayız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e tebrik ziyaretinde bulundu. Köymen'in makam odasında gerçekleşen göröşmede İmamoğlu, "Esin Köymen Başkanımıza başarılı bir dönem dilekleriyle bugün kendisini ziyaret ediyoruz. Bu, ziyaretle birlikte, onun ötesinde bir iş birliği. Bu 5 yılı nasıl geçireceğimize dair, planlı bir çalışma döneminin başlangıcı toplantısı. Bütün belediyelerimizi bu kapsamda detaylı bir şekilde ziyaret ediyoruz ve inşallah 39 belediyemizi de birkaç hafta içerisinde bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir hizmet dönemi oldu"

Önceki dönemde Maltepe'ye çok başarılı bir 5 yılı yaşattıklarını belirten İmamoğlu,  şunları kaydetti:

"Güzel bir hizmet dönemi oldu. Özellikle minibüs yolu üzerinde yapmış olduğumuz meydan çalışması, Maltepe için çok vizyonel bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmeti oldu. Ama bu önümüzdeki 5 yıl, bu çalışmayı bile unutturacak, çok daha güzel işleri yapmak arzusundayız. Bu kapsamda; Maltepe'nin kentsel dönüşüm, D100 karayoluyla olan ilişkileri, aynı zamanda sahili ve sahil yolu bağlantısı, aynı zamanda çok vizyonel bir ulaşım hattı çalışmamız, yani Üsküdar'dan Kadıköy'e ve Maltepe'yi de içine alıp Kartal'a uzanan minibüs yolundaki tramvay hattımız… Bunun gibi birçok çalışma, bu dönemimizin başlayacağımız, yapacağımız, bitireceğimiz işleri olmasını arzu ediyoruz."

"Esin başkanımızla eşgüdüm içerisinde çalışacağız"

"Bugün bu kapsamda çok detaylı bir 5 yılının, bir nevi altyapısının, bir nevi stratejik planının, İBB ölçeğinde öncü bir karara bağlanacağı toplantıyı da yapmak adına buradayız" diyen İmamoğlu, "Esin Başkanımızın hem mesleki deneyimi hem İstanbul'un genelinde hem yaşadığı yer olan Maltepe'de, birçok konusuna hakim bir süreci var kendi kişisel yaşamında. Bunları eşleştirerek, birleştirerek, kentsel bütün duyguları kapsayan iyi bir belediyecilik dönemini Esin Başkanımızın liderliğinde, kendi siyasi yol arkadaşları, bürokrasideki yol arkadaşlar ve bütün Maltepe halkıyla başaracağına inanıyoruz. Biz de onun yanında, eşgüdüm içerisinde inşallah başarılı bir dönemi bütün İstanbul'a, Maltepe'den başlayarak var etmek duygusuyla buradayız" diye konuştu.

Köymen'den İmamoğlu'na: "Sizin enerjiniz bizi de çok etkiliyor"

İmamoğlu'na ziyareti için teşekkür eden Köymen de "İnşallah bundan sonraki süreçte, çok daha güzel işler için bir arada oluruz. Bir hevesle çıktık biz yola. Sizin enerjiniz bizi de çok etkiliyor. Yapılması gereken de çok fazla şey var aslında Maltepe için. Yola çıkışımızda, bir mimar olarak da sorunları fazla bilince, biraz stres de yapıyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Maltepe'de, kentli olmakla ilgili, kentlinin kentte yaşadığı için bunun nimetlerinden faydalanmakla ilgili eksikleri var. Onları birlikte başarmak istiyoruz. O yüzden bu Yaşam Merkezi projesi bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen\'i tebrik etti
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Esin Köymen, İstanbul, Maltepe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'i tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:24:58. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'i tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement