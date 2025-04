İmamoğlu'ndan Miting Mesajı

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde düzenlene "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yazılı mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında, "Millet, korkunun değil, yeni bir hayatın doğum sancısıyla ayağa kalkıyor. Millet, adalet ve demokrasi devrimi için ayağa kalkıyor. Millet, kaderini bir avuç muhterisin iktidar hırsına teslim etmeyeceğini haykırıyor. Millet, kaderini eline almak, istikameti bizzat çizmek için iradesini ortaya koyuyor. Umutla, heyecanla, kararlılıkla ayağa kalkan milletin önünde hiç kimse duramaz. Millet, sandığı önünde istiyor. Bu kararın önünde kimse duramaz." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlendi. Mitinge yurttaşlar yoğun katılım gösterdi. Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık'ın aileleri de Beylikdüzü'ndeki buluşmaya katıldı. İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, oğulları Selim ve Semih İmamoğlu ile Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, eşi Zehra Çalık ve oğlu Murathan Çalık alanı dolduran on binleri selamladı.

İmamoğlu'nun mektubunu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Mektubuna, "Beylikdüzü… Evim… Acıyı, sevinci, kaygıyı, heyecanı, öfkeyi paylaştığım ailem" sözleriyle başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Projeleriyle, planlarıyla, meydanlarıyla beni çalıştıran, bana öğreten, beni yetiştiren okulum. Sen çok güzelsin, çok vicdanlısın, çok vefalısın. Bana yoldaşlık ediyorsun. Adım atmadığım sokağın kalmamış Beylikdüzü. Beni evlerinde ağırlayan, sofralarına kabul eden kardeşlerim… Bana kazandırdığın dostlarla, arkadaşlarla bizi bir ekip yapan, takım yapan Beylikdüzü… Bizi eğittin, bize öğrettin, bizi büyüttün. Önümüze bir yol, bir hedef koydun. Bize hizmet etmeyi öğrettin. Siyasetin partizanlık değil, hizmet aracı olabileceğini burada birlikte kanıtladık. Hiç kimseyi ayırmadan, yoklukta dayanışmayı, varlıkta adil paylaşmayı, el ele verip bir şehri beraber kalkındırmayı burada birlikte başardık. Beylikdüzü'nde ayrımcılığı elimizin tersiyle itip, el ele verip, dayanışmanın, refahın, kalkınmanın mümkün olduğunu hep gösterdik birlikte.

Çıktığımız yolda bizi yalnız bırakmadın. Arkadaşım, dostum, kardeşim Mehmet Murat Çalık'ı da bağrına bastın. 'Bu yol uzun' dedin. 'Heyecanım yüksek' dedin. 'Gençliğim var' dedin benimle birlikte. Buradan haykırdık hep beraber. Şimdi biz, kardeşim Mehmet Murat Çalık'la Silivri zindanından yine birlikte haykırıyoruz; 'Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz; adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz.' Seninle başladığımız yolda, çoğalarak büyüyoruz Beylikdüzü; kararlılıkla yürüyoruz. Tarihi bir yerde, tarihi bir akşamda yine hep birlikteyiz. Aramızdaki duvarların, demir parmaklıkların hiçbir hükmü yok. Ben de sizinle birlikte Yaşam Vadisi'nin o temiz havasını soluyorum, o tatlı esintisini hissediyorum. Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz büyük değişimin simgesidir. Ranta, betona dayalı bir israf düzenine karşı ilk adımı yıllar önce, bu kadar büyük bir alanı betona kurban etmeyip, halkın kullanımına açarak göstermiştik. Sizler, bu vadiye ve halkçı anlayışımıza sahip çıktınız ve hep benim yanımda oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Yalnız benim değil, ilk günden beri birlikte yol ve kader arkadaşlığı yaptığımız, sevgili Mehmet Murat Çalık Başkanımızın da yanında oldunuz. Önce bütün İstanbul katıldı bize. Dayanışmanın, kalkınmanın, refahın kenti olması için bütün İstanbul katıldı yolculuğumuza. Neler atlatmadık ki hep birlikte. Kovid günlerinden geçtik. Tüm İstanbul, hep beraber dayanışmanın öncüsü olduk. Ekonomik krizlerde birlikte, omuz omuza verdik. 'Askıda Fatura'dan kreşlere, 'Bölgesel İstihdam Ofisleri'nden burslara, yurtlara, annelere ücretsiz ulaşım sağlayan 'Anne Kart'tan gençler için kütüphanelere, emekliler için pazar desteklerinden kent lokantalarına; bu ülkeyi yoksullukta eşitleyen, bir avuç zengine, ülkenin tüm servetini transfer edenlere inat, ayrıyı gayrıyı bitirdik, omuz omuza verdik. Dayanıştıkça büyüdük, hep birlikte çoğaldık.

Her yağmurda teslim olduğumuz sellerde canlarını veren İstanbul'u, altyapısıyla modern bir şehir kıldık. Yalanı, talanı, israfı bitirdik; İstanbul'a hizmeti getirdik. Meydanlarıyla, parklarıyla, ecdadımızdan emanet mirasıyla İstanbul'u baştan aşağı değiştirdik. Metrolarıyla, vapurlarıyla konforu getirme yolculuğuna çıktık. İhanetlerini saklayamadıkları İstanbul'a gururu getirdik. Dayanışmayı, kalkınmayı, refahı getirdik. Beylikdüzü'nden başlayan umut, önce İstanbul'u sardı, sonra İstanbul'un enerjisi tüm vatana yayıldı. Korktular Beylikdüzü… Çok korktular. Umutlanan bir milletten, geleceği için heyecanlanan bir milletten çok korktular. Milletin umudunu bitirmek, hayallerini kırmak için kumpaslara giriştiler. Beni, arkadaşlarımı, kardeşim Mehmet Murat Çalık'ı yolumuzdan alıkoymak için oyunlar planladılar, pervasız ve mesnetsiz kumpaslar kurdular. Beni yolumdan alıp, milleti korkutup, sindirip, diz çöktürüp bozuk düzenlerini, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan vahşi düzenlerini korumak için her yola başvurdular.

Ben, Silivri'deki hücremde dimdik ayakta, sizden aldığım güçle; milletin makus talihini yenme kararlılığımdan aldığım enerjiyle, görevimin başındayım. Güçlüyüm; çünkü sinmeyen, korkmayan, diz çökmeyen bu millet bana güç veriyor. Umutluyum, heyecanlıyım; çünkü genç evlatlarımız kaderlerini ellerine alıyor. Cesurum; çünkü genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ıyla bütün bir millet birleşiyor. Her inançtan, her görüşten insanımız birleşiyor. Millet; adalette birleşiyor, vicdanda birleşiyor, ortak gelecek, ortak kaderde birleşiyor. Millet, korkunun değil, yeni bir hayatın doğum sancısıyla ayağa kalkıyor. Millet, adalet ve demokrasi devrimi için ayağa kalkıyor. Millet, kaderini bir avuç muhterisin iktidar hırsına teslim etmeyeceğini haykırıyor. Millet, kaderini eline almak, istikameti bizzat çizmek için iradesini ortaya koyuyor. Umutla, heyecanla, kararlılıkla ayağa kalkan milletin önünde hiç kimse duramaz. Millet, sandığı önünde istiyor. Bu kararın önünde kimse duramaz.

Ya adalet ya esaret... Önümüzde başka yol yok. ya adalet ya sefalet... Önümüzde başka seçenek yok. Biz, adalete susamış, demokrasiye inancı tam, büyük ve güçlü bir milletiz. Atatürk'ün çizdiği istikamette bir araya geleceğiz ve hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Size güveniyorum, sizinle gurur duyuyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri 9 No'lu Cezaevi."

İmamoğlu'nu bugün cezaevinde ziyaret eden, CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin de bugün ziyaret ettiği İmamoğlu'nun gençlere mesajını vatandaşlarla paylaştı. İmamoğlu, mesajında, "Gençlerin cesaretini, kararlılığını, fikir özgürlüklerini kısıtlayan, engelleyen tavırlardan, davranışlardan uzak durun. Gençlerimizin yaratıcı ruhları, ülkemizin ve milletimizin teminatıdır. Gençlerimize çok güveniyorum ve onları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Çalık: Başımız dik, alnımız ak bizim

Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık'ın CHP İstanbul İl Başkanı Çelik tarafından okunan mektubu da şu şekilde:

"Ben, Mehmet Murat Çalık. Bu milletin bir ferdi, vatansever bir evladı olarak; her zaman haktan, hukuktan, adaletten, özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından yana oldum. Yaşadığımız her şeye rağmen, bu güzel topraklara olan inancım bitmeyecek. Bu güzel ülkeye, bu aziz millete, Cumhuriyet'e demokrasiye, hak ve hukuk mücadelesine gönül vermiş kıymetli yol arkadaşlarım, bu mücadelede bizi bir saniye bile yalnız bırakmamış partimizin emektarları, özellikle kalbi kendinden büyük, yüreği kocaman cesur gençleri, evlatlarına güzel bir gelecek hayali ile yanıp tutuşan anneler, babalar, gücünü halktan alan, adaletten alan, büyük mücadeleye güç veren, hukuksuzluğa ses yükselten herkese, Silivri zindanlarından selam olsun; merhaba. Bu adalet mücadelesine milyonların sesi olan Genel Başkanımız Özgür Özel'e selam olsun. Biber gazına, coplara göğüslerini siper eden milletvekili arkadaşlarımıza, kalpleri bizimle birlikte Silivri'de atan belediye başkanlarımıza, partimizin örgütünün arı gibi çalışan emektarlarına, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nden Beylikdüzü'ne selam olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan asla dönmeyecek olanlara selam olsun.

Yaşadığımız bu haksızlığın, hukuksuzluğun hangi amaçla yapıldığını artık sadece biz değil, milyonlar biliyor. Ancak insanlarımız bilmelidir ki; korkmuyoruz, yılmıyoruz, pes etmiyoruz. Şu an her zamankinden daha kararlı, daha inançlı ve daha güçlüyüz. Çünkü memleket için daha yapacak çok işimiz var. Hiç kimse yılgınlığa düşmesin, ümitsizliğe kapılmasın. Bu güzel ülkenin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına sözümüz var. İşçilerine, emekçilerine, emeklilerine, çiftçilerine, öğretmenlerine, doktorlarına, akademisyenlerine, madencilerine sözümüz var. Türkiye'nin güzel aydınlık günlerini, hak, adalet, eşitlik dolu günlerini, zenginlik, refah ve huzur dolu günlerini birlikte yaratacağız. ve göreceksiniz, başaracağız. Geriye baktığımızda bu zor günleri nasıl omuz omuza hep birlikte aştığımızı göreceğiz. Göreceğiz dostlar, göreceğiz; aydınlık yarınları hep birlikte göreceğiz. Yaşadığımız bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa sebep olanlar; milletin vicdanını hiçe sayanlar, tarihin çektiği fotoğrafta, cesur devrimci Volkan Konak abimin dediği gibi, yüzleri kızarık çıkacak. Tarih ve milletin vicdanı onları affetmeyecek. Bu güzel toprakların umudunu kesmeyen bir vatansever olarak diyorum ki; bizi zindanlarınızla, tehditlerinizle yıldıramayacaksınız. İyiler kazanacak, haklılar kazanacak, bu ülkenin güzel insanları kazanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenler, fikirlerinden ilham alanlar kazanacak. Haksız, hukuksuz uygulamalarla adalet inancını ortadan kaldıranlara Yunus Emre'nin şu sözüyle seslenmek istiyorum; "Haktan yana ol, haksızlık etme; hak haksızı sevmez.

Kıymetli arkadaşlarım; 'İstanbul'un muhafızı' sevgili Ekrem Başkanımızla birlikte, bu süreç son bulduğunda, kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olmasın diye çalışacağız. Bu ülkenin geleceği olan, kalbi özgürlük ve demokrasi ateşiyle yanan gençlerimizin hayallerine kavuşması için çalışacağız. Kadınların daha özgür olduğu ve kadın cinayetleriyle anılmayan, daha adil bir ülke olmak için çok çalışacağız. Temel gıdaya ulaşamayan hiçbir aile kalmasın diye çalışacağız. Bu cefakar milletin zenginleşmesi için çalışacağız. Çok çalışacağız dostlar, çok çalışacağız. Bu kadim topraklara bahar gelsin diye çalışacağız. Güzel günler göreceğiz, güzel günlerde buluşacağız. Sizleri çok seviyorum.

Başımız dik, alnımız ak bizim. Sevgili dostlar, sözlerime son verirken, sizlere Silivri zindanlarında yazdığım bir şiirle seslenmek istiyorum: Sarsılmaz irademle buradayım. Gün yine döndü buralarda, sessizliğin gürültüsü kulaklarımda milyonların kalp atışı, ılık bir rüzgar gibi doluyor hücreme, zihnimde türlü türlü sorular. Ne zaman kirlendi bu kadar dünya! Temizlemeye yeter mi yağmurlar, bir kuşun kanadıydı özlem, havalandı gökyüzüne doğru kafeslenemezdi özlem yükseldi göğe doğru."

Beylikdüzü buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor…