İmamoğlu: Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar kaybeder

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Haber: OKTAY YILDIRIM - ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda seçim zaferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar, doğru anlamayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yerlerini kaybederler. Onun için milletin sandıkta verdikleri görevleri herkesin doğru anlamakla ilgili yükümlülükleri vardır" dedi.

İmamoğlu, seçimi takip ettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Özgür Çelik ile ikinci kez kameralar karşısına geçti. Seçimi kazandığını ilan eden İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Öncelikle ifade etmek isterim ki, en son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada haliyle yüzde 96'sının sonuçları elimizde var ve bir milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibarıyla artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı, 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları il, ilçeler, il ve Yüksek Seçim Kurulu rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan ama şu an itibarıyla bir milyonun üzerinde bir oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur. Milleti anlamayan kaybeder. Açıkçası yüzde 52'ye yakın bir oy oranımızla yüzde 39,5 civarında bir oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bunun yanı sıra bizi tabii mutlu eden hedeflerimizin ilçeler noktasında da büyük oranda gerçekleşmiş olmasıdır. 14 belediyemiz, bize daha önceki dönemde de yönettiğimiz 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler noktasında hiçbir sorun yaşamadık.

"TAKİP SIKI ŞEKİLDE YAPILMALI"

Bunun yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçelerimiz. Bu Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile 11 ilçemiz ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini de ifade etmek isterim. Dolayısıyla ilçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında yoğun emek gösteren arkadaşlarıma buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Henüz bitmediğini, ilçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını, bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp ıslak imzalı tutanakların İl Başkanlığımızın belirlediği şekliyle İl Başkanlığımıza ulaştırılan ana ya da ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasını buradan belirtmek istiyorum.

"SEÇİMİ KAZANMIŞ BULUYORUZ"

Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK üyelerimize, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimler önemli tabii, İstanbul ittifakına, İstanbul'un 16 milyon muhafızına şunu söylemek istiyorum. Millet, sadece seçimlerde kimin yöneteceğine karar vermez, aynı zamanda seçime giren herkese görevler verir. Seçmen ne mesaj verdi, millet ne görev verdi diye anlamakla yükümlüyüz. Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar, doğru anlamayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yerlerini kaybederler. Onun için milletin sandıkta verdikleri görevleri herkesin doğru anlamakla ilgili yükümlülükleri vardır. Bugün gerçekleşen iradesiyle İstanbullular bana icraatçı, halkçı, insanını ayırmayan, dayanışmacı belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir. Daha fazla hizmet, daha çok yatırım, milletin parasını millete verme yönünde daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir.

"16 MİLYON İSTANBULLU CUMHURBAŞKANI'NA DA MESAJ VERDİ"

16 milyon vatandaşımızla birlikte partizanlığı tarihe gömdük. İstanbulluların bütün bana verdiği görevi, anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. 16 milyon İstanbullu sadece bana değil; elbette iktidara, rakiplerimize, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve hükümet yetkililerine de mesajlar vermiştir. İktidara milletin söylediği şudur: Hükümet-belediye ilişkileri açısından yeni bir dönemin ele alınması sorumluluğunu yüklemiştir. İstanbulluların iradesiyle karşısında yeni metrolar başta olmak üzere nedensizce bekletilen tüm imzaların bir an önce tamamlanması, atılması ve İstanbul'un yatırımlarının geciktirilmemesi, engellenmemesi görevini vermişlerdir. Depreme hazırlık konusunda işbirliği hususunun en önemli konu olduğunu, merkezi idarenin yerel yönetimleri yok sayarak hareket etmemesi, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi ekseninde güçlü bir iş birliğinin kurulmasıyla ilgili bir sürecin başlatılması görevini vermiştir."