İmamoğlu: Partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir - Son Dakika
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İmamoğlu: Partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir

İmamoğlu: Partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni'ne katıldı.

22.08.2024 20:19
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni'ne katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, " Benim bir belediye başkanım bile Türkiye'nin neresinde olursa olsun o yol arkadaşım partizanlık yapsın yemin ediyorum gidip onun karşısına dikilmeyen namerttir. Partizanlık yapamaz. Benim ayrımım ne biliyor musunuz? Partili olmak partisine layık olmaktır. Ama partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir, bu kadar net" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni düzenlendi. Bayrampaşa Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, belediye çalışanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'BİZ BU İŞE GÖZÜMÜZÜN NURU GİBİ BAKIYORUZ'

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım İstanbul'un en önemli konusu. Tabii bu güncel olarak en önemli konusu ama bizim hayati mesele diye baktığımız bir de depremle mücadele konumuz var. Aslında İstanbul'un o kadar çözüme muhtaç konuları var ki, tek tek sıralamayacağım. Ama biz 5 yılda gerçekten hiçbir dönemde olmadığı kadar ciddi bir atılımla ulaşıma yatırım yapan bir yönetimiz ve bunun en güçlü ağını raylı sistemler oluşturuyor. Sevgili hemşerilerim, raylı sistemlerin 1 kilometresi, sadece 1 kilometresi neredeyse 2 milyar lira. Yani bunun anlamı ne biliyor musunuz? Şurada belediye başkanlarımızın birçoğunun o kadar yıllık bütçesi yok. 2 milyar lira 1 kilometre. Dolayısıyla biz bu işe gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. En ucuza, en kalitelisini, en iyisini nasıl yaparız. Çünkü yapacağımız her iş tarihi bir iş olacak, tarihi bir başarıya imza atmalıyız ama aynı zamanda sizin paranızı yönettiğimiz için her kuruşunu titiz harcamayı da kendimize ilke ediniyoruz" diye konuştu.

'BU PROJEYİ ONAYLAMAYARAK MİLLETİ CEZALANDIRIYORSUN MİLLETİ'

İmamoğlu, "Bakın son rakamı vereyim size, 2024 kamu yatırım programı, yani başvurularımızın sonuncusunda yine kamu yatırım programına alınmadı. Niye biliyor musunuz? İstanbul'da tek dertleri var. Cumhuriyet Halk Partili belediye var diye alınmadı. 12 bin proje geçti Türkiye çapında 12 bin proje kamu yatırım programından ama şu hat geçmedi. Ben de diyorum ki Ekrem İmamoğlu ile ne ilgisi var Cumhuriyet Halk Partisi ile hiç ilgisi yok. Bu, milletin projesi, kimin biliyor musunuz? Bayrampaşa'nın, Eyüp Sultan'ın ve İstanbul'un projesi. Sen bunu onaylamayarak milleti cezalandırıyorsun milleti" diye konuştu.

'BANA, KİMİN PARASINI KİME HARCIYORSUN DEDİLER'

Başkan İmamoğlu, "Bana, kimin parasını kime harcıyorsun dediler. Ne için dediler? O zaman milletimize, 0-4 yaş arası çocuklara ücretsiz anne kart vereceğim dediğim zaman, kimin parasını kime veriyorsun dediler. Ben hangi anne AK Partili, hangi anne CHP'li, hangi anne şu partili diye baktın mı? Her anne benim başımın üstünde yeri olan annedir, bakmadım. Bu şehirde, Allah aşkına bir anne birbirinden ayrılabilir mi? Bir bebek, bir çocuk, şu güzel bakışlı evlatlar birbirinden ayırt edilebilir mi? İşte belediye başkanlarını birbirinden ayırt eden akıl var ya herkesi birbirinden ayırır ve herkesi birbirinden farklılaştırır" şeklinde konuştu.

'PARTİZANLIK YAPMAK, PARTİSİNE İHANET ETMEKTİR'

Ekrem İmamoğlu, "Benim bir belediye başkanım bile Türkiye'nin neresinde olursa olsun, o yol arkadaşım partizanlık yapsın yemin ediyorum gidip onun karşısına dikilmeyen namerttir. Partizanlık yapamaz. Benim ayrımım ne biliyor musunuz? Partili olmak partisine layık olmaktır. Ama partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir, bu kadar net. Partili olmak, işiyle, adabıyla, ahlakıyla partisine layık olmaktır. Ama partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir çünkü milletine ihanet ediyor demektir. Bu kadar basit. Bu siyaset yapmanın ahlakının çok önemli bir hattıdır" diye konuştu.

'HİÇBİR TÜRLÜ BAŞKA BİR ANLAM YÜKLEMEYİN LÜTFEN'

Törenin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmenin sorulması üzerine, "Bir kere, sayın Kılıçdaroğlu ile bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta, bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyu ile paylaşılan bir çok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldi. İki saate yakın muhabbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Bizi ağırlayıp, çayını içmekten de, sayın Selvi Hanım'ında memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Sizinle paylaşacağım özeti budur. Tamamının da anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyin lütfen" diye konuştu.

'DEVAMI GELMEZSE YANLIŞ OLUR'

Bir gazetecinin görüşmelerin devamının gelip gelmeyeceği yönünde ki sorusu üzerine İmamoğlu, "Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur. Ben Sayın Hikmet Çetin'le, sağ olsun çok sık görüşürüz, mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen'le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu ile devamı olmayacak? Ben; daha fazla ve daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık. Kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem var. Yeni bir süreç var. Bu süreci de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur. O bakımdan, elbette Sayın Kılıçdaroğlu ile defalarca buluşmayı dilerim" ifadelerini kullandı.

PROJE 2027 YILINDA TAMAMLANACAK

Yapım çalışmalarına bugün başlanan hat, Yenikapı- Atatürk Havalimanı metro hattı, Yenikapı-Kirazlı metro hattı ve Haliç tramvay hattı entegrasyonuyla İstanbullulara hizmet verecek. 3,2 kilometre uzunluğunda yapılacak tramvay hattında 5 istasyon bulunacak ve yolculuk süresi yaklaşık 8 dakika olacak. Proje çalışmalarının 2027 yılında tamamlanarak hizmete başlaması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir - Son Dakika

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