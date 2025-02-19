İmamoğlu: Saat 02.00\'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, "Sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Gece geç saatlerde, insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek. Yine Metro İstanbul ek seferler koyacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u sabah saatlerinden itibaren etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili, Afet Koordinasyon Merkezi'ne(AKOM) gelerek bilgi aldı. Burada bir basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İstanbul'la buluşan ve pazartesi sabahına kadar devam etmesi öngörülen, Sibirya soğuğu diye tariflenerek yoğun kar yağışının da İstanbul'la buluşması tahmin edilen bir sürecin içine İstanbul girdi. Bugün özellikle biraz daha beklenenden erken saatte başlayan kar yağışları açıkçası gün içerisinde farklı tedbirlerin alınmasına vesile oldu. Yarın okullar tatil. Muhtemelen yarın da cuma günkü hava durumuna ve akışına bakılarak, ona göre kararlar cuma günü için de alınabilecektir diye düşünüyoruz. AKOM bugün kış şartlarıyla mücadele ortamında sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları ile değil aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşların da bir arada ortak akılla sürece müdahale ettikleri merkez. Bu yönüyle hem Karayolları hem İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Üçüncü Köprü İşletmesi, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün hep beraber bir çalışmanın içerisinde. Yoğun bir günü yaşıyoruz tabi dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de işletmeleri ile beraber etkin bir iş birliği. İnanıyoruz ki İstanbul'umuzda bu kar dönemini en hafif şekliyle geçirecektir. En etkin kar yağışının da şu anki tahminlere göre, cuma günü öğleden sonra ve cumartesiyi içine alacak şekilde devam etmesi yine tahminler arasında. 4 bin 140 kilometrelik sorumluluk ağımızda, 11 bin 916 personelimiz görev başında olacak. Araç ve iş makinesi sayımız 3 bin 375 adet olacak. Yeterince güçlü bir tuz stokumuz vardır. Aynı zamanda solüsyon kullanılacak sahalar için de solüsyon stokumuz yeterince vardır" dedi.

'KARIN ENGELLEDİĞİ BİR ULAŞIM SÜRECİ YOK'

Yolların açık olduğunu söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Yine köy yolları için, özel anlaşmayla, kar küreme aparatlarıyla çalışacak olan 170 adet traktör de belli sınırların dışında destek olacak bir biçimde görevinin başında. 53 adet vinç ve kurtarıcımız var. Metrobüs güzergahında da 44 araç ve iş makinesi görev yapıyor olacak. Kar küreme ve tuzlama işlemleri etkin bir biçimde sürüyor. Zira şu anda erken başlayan mesai bitimiyle birlikte ya da özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla, erken dağılan araçların yarattığı bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk aslında bugün normal gündelik yoğunluğunun daha erken başlamasıyla beraber, bu saatlere de biraz daha yoğun bir biçimde yığılmış durumda. Ama şu an itibariyle, sorumluluk sınırlarımız içerisinde ve diğer kuruluşların sınırları içerisinde tıkalı herhangi bir yol İstanbul'da yok. Karın engellediği bir ulaşım süreci yok. Bütün yollar açık" dedi.

'EVSİZLER VE SOKAK HAYVANLARI ÖNEMLİ'

Sosyal yardımlara değinen İmamoğlu, "Evsizler bizim için önemli. Evsizlere kış hizmetini arkadaşlarım etkin bir biçimde yapıyor. Tesislerimiz başta olmak üzere, bir kısım anlaşmalı otellerde evsiz hemşerilerimizi misafir ediyoruz. Hali hazırda 359 erkek, 87'si kadın olmak üzere, 446 hemşehrimizi buralarda misafir etmekteyiz. Sokak hayvanları yine bu tür hava koşullarında önemli. Tabii bugün ilk günü olduğu için çok fazla bir ihtiyaç olmayabilir. Ki sokak hayvanları için haftada 520 noktada, günlük 2 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ama özellikle şu andan sonra cuma, cumartesi, pazar günlerinde, daha etkin sahada, başta tabii hayvansever vatandaşlarımızın da iş birliğiyle, sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarının giderileceği noktasında vatandaşlarımızı bilgilendirmek isterim" ifadelerini kullandı.

'02.00'YE KADAR METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ HİZMET VERECEK'

Toplu ulaşımla ilgili alınan kararları da açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gece geç saatlerde, insanların araçlarını alamadığı hallere dönük tedbir almakla ilgili de saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek. Yine Metro İstanbul ek seferler koyacak. İhtiyaç halinde de az önce ifade ettiğim noktalarda İETT ve Şehir Hatları katkı sunacak. Havalimanında bir takım azaltma tedbirleri yapıldığı tarafımıza bildirildi aynı şehir İstanbul havalimanı hem Sabiha gökçen havalimanıı'nda yapıldı dediğim gibi sadece okulların yarın tatil edilmesi değil aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapan engelli ve sekiz yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ile Hamide personelin ve idari izinli sayılmasına karar verilmesi bütün tedbirlerin güçlü bir biçimde alınmasına işaret burada bulunan Meteoroloji uzmanlarımızın da bizleri bugünden itibaren uyardıklarını hatırlatalım bu uyarılara istinaden Biz de vatandaşlarımıza bütün uyarılarımızı yaptık" şeklinde konuştu.