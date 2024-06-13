İmamoğlu: "Şehit Yakınlarının ve Gazilerimizin İçimizi Burkan, Acıtan Eksiklerinin Olduğunu Görmekteyiz.

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Haber: Oktay Yıldırım - Kamera: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü,'nün düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehit yakınlarının ve gazilerimizin gerçekten içimizi burkan, bizi biraz acıtan ve düşünmeye sevk eden eksiklerinin olduğunu görmekteyiz. Bunların aslında büyük bir çoğunluğu, hükümet ve meclis gündeminde çözülecek işlerdir. Kaldı ki biz, böylesi hassas olduğumuz bir olaya, bir duruma çözüm bulamıyorsak, başka hiçbir soruna da çözüm bulamayız. Aynı zamanda tabii yerel yönetimler olarak da attığımız adımlar var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü, 12-13 Haziran günleri arasında, "Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya, 40'tan farklı şehirden gelen şehit yakınları ve gaziler katılım sağladı. Çalıştayın bugünkü bölümüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Beyoğlu'nda özel bir otelde düzenlenen çalıştayın kapanışında, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun ardından bir konuşma yapan İmamoğlu çalıştayın aydınlatıcı sahalar ve fikirler oluşturduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Çalıştay raporunu TBB üzerinden tüm yerel yönetimlere göndereceğiz"

"Buradan çıkacak raporun, Türkiye Belediyeler Birliği nezdindeki bütün yerel yönetimlere bir rapor olarak gönderilmesi noktasında da adım atacağımızı şimdiden belirtmek isterim. Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin, tüm ülkenin gönlünde ayrı bir yeri var. 20. yüzyılın başından itibaren büyük bir mücadele içerisinde olmuştur milletimiz. Nice cephelerde ve nice savaşlarda önce kurtuluş mücadelesi, ardından özgürlük mücadelesi, ardından yine süreç içerisinde terörle mücadeleden tutun Kore'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda… Ki yakın zamanda, günler kaldı, 50. yıl dönümünü hep beraber anacağız. Şehitlerimizi anacağız. Gazilerimizle birlikte olacağız. Aileleriyle birlikte olacağız. Dolayısıyla büyük bir mücadele içerisinde olan milletimizin şöyle bir özelliği vardır ki; hiçbir ev, hiçbir hane yoktur ki, bir şehidi ya da bir gazisi olmasın. Dolayısıyla bu kadar aslında duygu bütünlüğü içerisindeyiz.

"Aldığımız her nefesin, şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde olduğunun farkındayız"

Onlar için duyduğumuz saygı ve minneti ölçmenin asla mümkün olmadığını biliyoruz. Aldığımız her nefesin, şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde olduğunun da farkındayız. O bakımdan dualarımızdan eksik etmeyiz. Buluşmalarımızdan eksik etmeyiz. Törenlerimizde, onları anmaktan gurur duyarız ve onların huzurunda minnetle saygı duymayı asla eksik etmeyiz. Milletimizin bu güçlü duygusunu, şehit yakınlarına ve gazilerimize hissettirmek de bizim ve bizim gibi yöneticilerin öncelikli görevi. Tabii ülkemizi yönetenler, şehirlerimizi yönetenler… Milletçe taşıdığımız bu vefa duygusunu somutlaştırmak da zorundayız. Görülüyor ki eksiklerimiz var. Henüz başlayamadıklarımız var. Tamamlamak zorunda olduklarımız var. O bakımdan, milletin temsilcisi olmanın gereği olan bu adımların atılması zaruridir. Bu bakımdan, Şehit Yakınları ve Gaziler Çalıştayı'nı çok önemsiyoruz. Böylesi bir süreci başlatmak ve böylesi bir süreçte, başta biz yerel yönetimlerin alması gereken tedbirleri tek tek tespit etmek ve bu anlamda vazifelenmek, aynı zamanda yerel yönetimden merkezi idareye kadar, birçok kurum ve kuruluşun bu sorumluluğa dahil olmasını sağlama konusunda böylesi bir rehber çalıştayın düzenlenmesine yaptığı önderlikten dolayı da ben de hepinizin huzurunda Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.

"Sorunların çoğu, hükümet ve meclis gündeminde çözülecek işler"

Az önce kıymetli başkanımız da ifade etti ki, şehit yakınlarının ve gazilerimizin gerçekten içimizi burkan, bizi biraz acıtan ve düşünmeye sevk eden eksiklerinin olduğunu görmekteyiz. Bunların aslında büyük bir çoğunluğu, hükümet ve meclis gündeminde çözülecek işlerdir. Kaldı ki biz, böylesi hassas olduğumuz bir olaya, bir duruma çözüm bulamıyorsak, başka hiçbir soruna da çözüm bulamayız. Aynı zamanda tabii yerel yönetimler olarak da attığımız adımlar var. Bunlardan bir kısım bahsedeceğim ama yeterli olmadığını, eksik kaldığını da görmekteyiz. Bunu da tamamlamak, elbette boynumuzun borcudur. Daha önce şeflik olarak hizmet veren birimimizin bir müdürlüğe dönüştürülmesi, kurumsal bütünlüğümüz içerisinde çok ayrı bir yere ve çok ayrı bir öneme kavuşmasını sağlamıştır. O tarihten bugüne, müdürlük yetki ve imkanlarıyla verdiğimiz hizmet, daha olgun ve daha olumlu bir hale gelmiştir.

"5 bin 867 haneyle bire bir diyalog kurarak sorun çözme gayretinde olduk"

İstanbul'umuzda şehit yakınları ve gazilerle ilişki kuran bu müdürlüğümüzde, bugüne kadar tam 5 bin 867 haneyle bire bir diyalog kurarak, onların eksiklerini, ihtiyaçlarını görerek, hissederek, yaşayarak ve konuşarak çözme gayreti içerisinde olduk. ve bu ilişkimiz, sürdürülebilir ve takip edilebilir bir biçimde devam etmektedir. Tabii burada çok farklı konulara temas ediyoruz. Bazen istihdam, bazen sosyal haklarla ilgili konular, bazen psikolojik destek, bazen sağlıkla ilgili süreçlerle çok hassas bir temas içerisindeyiz. Tabii etkinlikler, gezi organizasyonları, çocuklar için eğitim desteğinden bazen bir sosyal konut projesinde öncelik tanımaya ya da yurtlarla ilgili öncelik tanımaya gibi attığımız her sosyal adımda da öncelikli grupların birinci sırasına mutlaka şehit yakınlarımızı ya da gazi ailelerimizi yazıyoruz. Bu gözeten anlayış, aslında yaptığımız işin, bugün bulunduğumuz bu kadim şehrin, yaşadığımız bu vatanın, bizlere emanet edilen bu güzel yaşamın onlar sayesinde olduğunun bilinciyle bunu yapıyoruz. Bu bizim görevimizi yerine getirme bilincinin tezahürüdür. Yani bunu bir övünç kaynağı değil, sorumluluğunu yerine getiren bir yönetici duruşuyla sizinle paylaşmaktayım.

"Halk Ekmek büfesi dağıtıyorsak, öncelik şehit yakınları ve gazilarin"

Mesela; İBB tarihinde ilk kez açtığımız kreşlerde, Bölgesel İstihdam Ofisleri'nde şehit yakınlarına ya da gazilerimize gösterdiğimiz ilginin ve alakanın da altını çizmek isterim. O kadar genişletebilirim ki… Örneğin; Halk Ekmek büfesi dağıtıyorsak, ilk önce şehit ailelerine ve gazilerimize bunu vermeyi, protokolümüzün ön sırasına yazarak ve onu gözeterek yaptık. 'Sen Oku Diye' eğitim desteğimizi ilkokul, ortaokul, lise iyileştirme merkezlerimizde harekete geçirirken, yine benzer bir biçimde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bunu sağladık. Kartal'da Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte, şehit aileleri ve gazilerimize çok değerli, nitelikli hizmetler sunacağız. Yakın zamanda da orayı hep birlikte geziyor olacağız. Yine bugün Haliç kıyısında, buradan sonra Genel Başkanımızla inşallah bir kahvesini içmeye uğrayacağımız muharip gazilerimizin merkezinde de yine özellikle hem İstanbul'da bulunan hem İstanbul dışından gelen şehit yakınlarımıza ve gazilerimize çok nitelikli bir alan oluşturduğumuzdan ve orada güzel hizmetler sunacağından da hiçbir kuşkum yok.

"Önemli bir tecrübeye sahibiz"

Kendimi, bu milletin vefa duygusunu sizlere en güçlü biçimde hissettirmekle en üst seviyede görevli kabul ediyorum. O bakımdan İstanbul'da neyi, nasıl yapmamız gerektiği konusunda, inanınız ve biliniz ki, önemli bir tecrübeye sahibiz. Tabii şunu çok iyi biliyorum; özellikle bazı dertlerin çaresini hekimden değil de çekenden sormak lazım. Aslında bu çalıştayın da temel anlamı bu. Bu yönüyle bizleri yönlendirmeniz, yol göstermeniz çok kıymetli. Haklarınızı ısrarla talep etmenin sonsuz bir biçimde sizin hakkınız olduğunun farkındayız. Ama biliyoruz ki bu sadece yerel yönetimlerle oluşacak bir husus değil. Büyük oranda merkezi idarenin sorumluluğundadır. Umuyorum o konuda da hassas davranılarak, süreçlerin en hızlı bir şekilde sonuca kavuşmasını ve çözüme kavuşmasının, Genel Başkanımızın liderliğinde, partimizin de takibiyle iyi sonuçlara evrileceğine inanıyorum. Şehit yakınlarının ve gazilerin tüm sorunları çözülene dek çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah çok güzel günlere, hep birlikte ulaşacağız"

Konuşmaların ardından Özel, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, İBB tarafından yapımı tamamlanan, Beyoğlu Sütlüce'deki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi'ni açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından merkezi gezen Özel ve İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle çay eşliğinde sohbet etti.