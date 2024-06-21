İmamoğlu: "Türk-Alman Kardeş Şehirlerinin Başkanlarını İstanbul\'da Toplamak İstiyoruz"

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(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul- Berlin arasında imzalanan "kardeş şehir" anlaşmasının 35'inci yıl dönümünde Almanya'da Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Umut ediyorum güçlü ve sağlıklı bir çalışmayla hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'un ev sahipliğinde ve sizinle el ele tutuşarak bütün Türk-Alman kardeş şehirlerini ve belediye başkanlarını bir arada toplamak istiyoruz" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin S¸ehir Parlamentosu tarafından her iki kent arasında imzalanan "kardeş şehir" anlaşmasının 35'inci yıl dönümünde Almanya'nın başkentine davet edildi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner tarafından tarihi belediye binası önünde karşılanan İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti. İmamoğlu ve Wegner, başkanlık makam odasında yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Berlin-İstanbul topluluğundan ve Berlin Senatosu ile Berlin Parlamentosu temsilcilerinin katıldığı resepsiyon alanında basın mensuplarının karşısına geçti.

Berlin Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı

Berlin Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Belediye Başkanı Kai Wegner, Türkiye-Almanya dostluk anlaşmasının 100'üncü yılında ve İstanbul ve Berlin kardeş şehir ilişkilerinin 35'inci yıl dönümünde Berlin'i ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türklerin Avrupa'da en fazla yaşadığı şehirlerden biri olan Berlin ile İstanbul arasındaki yakın ilişkiler, Türk-Alman dostluğuna her zaman önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde şehirlerin çağında, şehircilik, kültür, sanat, turizm, spor ve ticaret alanında birlikte atacağımız adımlarla mevcut iş birliğimizin en başarılı dönemini birlikte, iki şehre ve iki ülkeye yaşatacağımıza inanıyorum. Tüm Berlin halkına saygılarımı sunuyorum."

Wegner'in "Almanya-Türkiye finali" temennisine teşekkür etti

İmamoğlu'nun Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından her iki başkan, görüşlerini gazetecilerle paylaştı. Wegner'in ardından konuşan İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"Sevgili Başkan Kai Wegner'e çok sıcak dostluğu ve ağırlaması için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden beni final maçına, Berlin'e davet etmesinden ötürü de duyduğum memnuniyeti belirtiyor ve finalin adını Türkiye-Almanya olarak da belirlediği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de şimdiden böyle bir finalde 'İyi olan kazansın' diyorum. Burada, Berlin'de bulunmaktan çok mutluyum. Çok sevdiğim Berlin şehrinde tarihi anlarda buluşmuş oldum. 5 yıl önce 30'uncu yılını kutlamak için ve aynı zamanda Berlin Duvarı'nın yıkılışının da 30'uncu yıl dönümünde buradaydım. Şimdi ise Berlin'le olan kardeş şehir ilişkimizin 35'inci yılında buradayım ve 1924'te Türk-Alman dostluğu iş birliğinin imza altına alınışının da 100'üncü yılında buradayım. Çok değerli başkanla gelecek adına el sıkışıyoruz. Çok güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum."

"Mutlu şehirler için başarılı başkanlar gerekiyor"

Dünyada, şehirlerin çağında yaşıyoruz çünkü dünyanın büyük bir nüfusu artık kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla ben, şehirlerimizi savaşa karşı barışın teminatı ve aynı zamanda antidemokratik tavırlara veya zihinlere karşı demokrasinin mücadeleci ruhu olarak görüyorum. Bu bağlamda birlikte başarabileceğimiz iş birliklerinin sadece İstanbul'a veya Berlin'e değil, sadece Türkiye'ye, Almanya'ya değil; yakın coğrafyasına ve Avrupa'ya, Ortadoğu'ya, Kafkaslar'a kadar bütün dünyaya çok güçlü mesajlar vereceğine inanıyorum. Özellikle mutlu şehirlerin olması için başarılı belediye başkanlarının olması gerekiyor. Bu bağlamda belediye başkanlarının kendi aralarında kurduğu bağları çok önemsiyorum. Bu anlamda içeride de konuştuk; umut ediyorum güçlü ve sağlıklı bir çalışmayla -ki 100'e yakın kardeş şehir ilişkisi var Türkiye ve Almanya'nın şehirleri arasında- hem İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu olarak hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'un ev sahipliğinde ve sizinle el ele tutuşarak bütün Türk-Alman kardeş şehirlerini ve belediye başkanlarını bir arada toplamak istiyoruz. Bu konuda olumlu bakışınızı söylediniz. Umuyorum 2025 yılında hem bütün kardeş şehirleri bir araya toplarız hem de sizi İstanbul'da misafir ederek başarılı bir dönemi birlikte elde edeceğimiz enerjiyle beraber yaşamanızı diliyorum. Bunu hem Berlin halkı için istiyorum hem de burada yaşayan 200 bin civarındaki Türk vatandaşımız için istiyorum. Size başarılar dilerim. Berlin halkına sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."

Wegner: Şehir ortaklığını genişletme konusunda kararlıyız

Wegner de İmamoğlu ile beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı:

"35 yıldır kardeş şehir olan Berlin ve İstanbul, birbirlerine sayısız bireysel, kültürel ve ticari ilişkilerle bağlıdır. Berlin, oldukça çeşitli bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır ve şehirlerimiz arasında pek çok benzerlik ile temas noktası bulunmaktadır. Kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na tekrar seçildi. Berlin ile İstanbul arasındaki kardeş şehir ilişkisi, günümüzde daha da güçlenmiştir. Çünkü tarih bize, demokrasi ve özgürlüğü mücadele ederek kazanmamız gerektiğini öğretmiştir. Bugün Sayın İmamoğlu'nu Kızıl Belediye Sarayı'nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İş birliğimizi yoğunlaştırma ve aramızdaki bu önemli şehir ortaklığını genişletme konusunda kararlıyız."