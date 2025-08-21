İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

İsrail\'in "E1" projesi Batı\'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu\'ya uyarı
21.08.2025 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek E1 Projesi'ne karşı çıkarken, bu kararın derhal geri alınmasını talep etti. Ortak açıklamada, İsrail'in tek taraflı eylemlerinin barışa zarar vereceği vurgulandı.

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınayarak, bu kararın derhal geri alınması çağrısı yaptı.

BATI ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E "E1 PROJESİ" UYARISI

İngiltere, Kanada ve AB'nin de aralarında olduğu 22 ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL HALKINA HİÇBİR FAYDA SAĞLAMAYACAK"

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, bu planın herhangi bir Filistin devletini bölerek ve Filistinlilerin Kudüs'e erişimini kısıtlayarak iki devletli çözümü imkansız hale getireceği sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu İsrail halkına hiçbir fayda sağlamayacak. Aksine güvenliğin altını oyma riski taşıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırarak daha fazla şiddet ve istikrarsızlığı körüklüyor. İsrail hükümetinin E1 planının daha ileri gitmesini engellemek için hala bir fırsatı var.

"PLANI ACİLEN GERİ ÇEKİN"

Onları bu planı acilen geri çekmeye teşvik ediyoruz. İsrail hükümetinin tek taraflı eylemleri, Orta Doğu'da güvenlik ve refaha yönelik ortak arzumuzu baltalamaktadır. İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda yerleşim inşaatlarını durdurmalı ve Filistin yönetiminin mali kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalı."

Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza attı.

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti. "E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, ingiltere, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt
12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk 12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 18:52:50. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.