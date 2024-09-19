İnşaatta Kaza: 15 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Alperen Kocayavuz'un (15), stajyer olarak çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili inşaat sahibi ve müteahhit Serkan Demirer, iş güvenliği uzmanı Arif Çıkışır ve taşeron firma sahibi Murat Karakuş hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar, suçlamaları reddetti.

Atatürk Mahallesi Kurbantepe Caddesi'nde 23 Temmuz'da, Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Alperen Kocayavuz, stajyer olarak çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan Kocayavuz, hayatını kaybetti. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında inşaatın sahibi ve müteahhit Serkan Demirer, iş güvenliği uzmanı Arif Çıkışır ve taşeron firma sahibi Murat Karakuş tutuklandı.

Soruşturma sonunda 3 kişi hakkında iddianame düzenlenerek, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Alperen Kocayavuz'un, asansör boşluğunu kapatmak için üzerine konulan tahtaya oturduğu, bu sırada tahtanın kırılması sonucu boşluğa düştüğü belirtildi.

YASAK OLDUĞU HALDE ÇOCUĞU ÇALIŞTIRDILAR

İddianamede sanıkların inşaatta gerekli denetimleri yapmadığı, gerekli iş güvenliği önlemlerini almadığı, yaş itibarıyla çalıştırılması yasak olan inşaat sahasında yaşı küçük çocuğu çalıştırmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi. Sanıklardan müteahhit Serkan Demirer, iddianamedeki ifadesinde Alperen'in taşeron firma sahibi Murat Karakuş'un yanında sigortalı olarak çalıştığını ve kusurunun bulunmadığını söyledi.

Taşeron firma sahibi Murat Karakuş ise Alperen'in okulu nedeniyle yanında sigortalı olarak staj yaptığını söyleyerek, iş güvenliği açısından kendisine yapılan herhangi bir bildirimin olmadığını, sorumluğunun bulunmadığını iddia etti. İş güvenliği uzmanı Arif Çıkışır da inşaattaki eksiklikleri müteahhide bildirdiğini ileri sürerek, olayla ilgili kusurunun olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanıkların Çubuk 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada Alperen Kocayavuz'un ailesi ve yakınları da yer aldı. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. İfadelerinin ardından hakim bu aşamada sanıkların üzerlerine atılı suç ve deliler ışığında tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'CEZALAR YETERSİZ'

Ailenin avukatı Kemaleddin Hamidi, Alperen'in stajyer olarak çalıştığı inşaatta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu tür olaylar, iş kazaları maalesef ki ülkemizde sıkça görülüyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri de sanıkların yargılama sonunda aldıkları cezanın yetersiz olması. Bu cezaların caydırıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bu cezalar caydırıcı bir niteliğe ulaşırsa sanıklar hakkında verilen cezalardan takdir indirim sebepleri uygulanmaz ve verilecek ceza üst sınırdan verilirse bir nebze de olsa caydırıcılığı olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple de inşaatlarda, bu tür iş yerlerinde, bütün iş yerlerinde alınması zorunlu olan güvenlik önlemlerinin tedbirlerinin daha dikkatli bir şekilde alınacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Alperen Kocayavuz'un amcası Zafer Kocayavuz, adaletin bu aşamada yerini bulduğunu ifade ederek, "Alperen yeğenimiz elim bir kaza sonucu vefat etti. Hakimimizin vermiş olduğu karar bizim açımızdan sevindirici. Maddi olsun, manevi olsun geri gelecek bir şey değil bu. Ama şu an için az da olsa sevinçliyim. İçerideki bu ihmali olan arkadaşlarımız müteahhit olsun, iş güvenliği olsun bundan sonra olacak herhangi bir inşaatta böyle elim bir kaza sonucu gençlerimiz ölmesin, çocuklarımız ölmesin" dedi.