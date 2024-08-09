Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Şampiyonası Başladı

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(ESKİŞEHİR) - Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) iş birliğiyle düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Şampiyonası" Eskişehir Sarısungur Göleti'nde 1000 metre yarışları ile başladı.

Türkiye Kano Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve 9-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen şampiyona 1000 metre eleme yarışları ile başladı. Yarışlara Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ile Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Bursa, Sakarya, İstanbul, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Rize, Muğla, Sinop ve Ordu gibi Türkiye'nin dört bir yanından 36 kulüpten 361 sporcu katılıyor.

Şampiyonada yarın (10 Ağustos) 500 metre, 11 Ağustos Pazar günü ise 200 metre final yarışları yapılacak. Finaller sonrası düzenlenecek kupa töreniyle şampiyona tamamlanacak.