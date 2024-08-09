İnternetten saat satışı dolandırıcılığı - Son Dakika
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İnternetten saat satışı dolandırıcılığı

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Bakırköy'de 1 milyon 400 bin liralık saatini internet üzerinden satmak isteyen bir kişi, sahte bir saatle dolandırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu 4 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

09.08.2024 12:51
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, BAKIRKÖY'de, 1 milyon 400 bin liralık saatini internet üzerinden satmak isteyen K.İ., saati ofislerine götürdüğü şüpheliler tarafından sahte bir saatle dolandırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Temmuz Salı günü Bakırköy'de meydana geldi. 1 milyon 400 bin liralık saatini internet sitesi üzerinden satmak isteyen K.İ. (50) ilan verdi. İddiaya göre, saati almak isteyen bir kişi, K.İ.'yi arayarak alışverişi yapmak üzere kendi ofisine davet etti. Ofiste saati inceleyen şüpheliler, paranın K.İ.'nin hesabına yatırılacağını söyleyerek saati çekmeceye koydu. Bir süre sonra, parayı toparlayamadıklarını belirten şüpheliler, çekmeceden çıkardıkları imitasyon saati K.İ.'ye verip, parayı toparladıktan sonra tekrar arayacaklarını ifade etti. Durumdan şüphelenmeye başlayan K.İ., saati alarak ofisten ayrıldı. Bir süre sonra, saatin gerçek olmadığını fark eden K.İ., dolandırıldığını anladı ve dolandırıcıların ofisine geri döndü. Ancak ofisin boşaltılmış olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan K.İ., polise giderek durumu anlattı.

4 ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

K.İ.'nin ifadesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Sultangazi ilçesinde bir adrese düzenlenen baskında, şüpheliler B.Y. (50), C.C. (50), M.H. (37) ve Z.B. (35) gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin ofis olarak kiraladıkları yerde, saati koydukları çekmecenin arkasına yan odadan bir delik açtıkları ve gerçek saati sahtesiyle bu delik aracılığıyla değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin çalınan saatle kaçış anları güvenlik kamerasına yansırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnternetten saat satışı dolandırıcılığı
Kaynak: DHA

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