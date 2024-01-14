Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe-Kilit Harekatı'nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerimizin 6'sı son yolculuğa uğurlanıyor. Şehitler için Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray'da tören düzenlenecek.

GÜLMEZ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in 7 kardeşi vardı, 1 ağabeyi de askerdi. Gülmez, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa veriliyor.

KÖROĞLU'NUN CENAZESİ GÖRELE'DEN UĞURLANACAK

Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresunluydu. Kuzeni Talha Köroğlu da 2008 yılında Şırnak'ta şehit olmuştu. Köroğlu'nun cenazesi Görele'den uğurlanacak.

ŞEHİT ASKER BATUR NİĞDE'DE DEFNEDİLİYOR

Sözleşmeli Er Kemal Batur 23 yaşındaydı, 4 kardeşin en büyüğüydü. O da Niğde'de defnediliyor.

SÖZLEŞMELİ ER ATAR ÜNYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar ise Orduluydu. 22 yaşındaki şehit, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki İkizce Merkez Camiinde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisinde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

ESKİŞEHİR'DE DE TÖREN VAR

Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için Eskişehir'de tören var. 27 yaşındaki asker, ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü.

ÜSTEĞMEN DELEN İÇİN AKSARAY'DA TÖREN YAPILACAK

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, 31 yaşındaydı, 3 kardeşi vardı. Şehit asker, ikindide Aksaray'da toprağa verilecek.

3 ŞEHİDİMİZ DÜN UĞURLANMIŞTI

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 9 askerden 3'ü ise dün uğurlanmıştı. Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta, Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep'te, Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman'da defnedilmişti.