İran, yardım kuruluşu STELP'in kurucusu Serkan Eren'e 10 yıl hapis verdi - Son Dakika
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İran, yardım kuruluşu STELP'in kurucusu Serkan Eren'e 10 yıl hapis verdi

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İran, yardım kuruluşu STELP\'in kurucusu Serkan Eren\'e 10 yıl hapis verdi
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Haziran 2025'te sivillere insani yardım için gittiği İran'dan çıkarken gözaltına alınan Serkan Eren, hasım sayılan bir ülkeyle irtibat kurmakla suçlanarak 10 yıl hapse mahkum edildi. Deprem bölgesinde konteyner kent ve kreş kuran Eren'in İtalyan eşi Giulia Cardascia, Ankara'daki temasların ardından eşinin kurtarılması için Türk hükümetinden destek talep etti.

İsrail'in saldırılarından etkilenen sivillere yardımda bulunmak üzere gittiği İran'da tutuklanan Stuttgart merkezli yardım kuruluşu STELP'in kurucusu Serkan Eren (42), İran mahkemesi tarafından 'Hasım olarak nitelendirilen bir ülkeyle bağlantı kurmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eren'in eşi Giulia Cardascia (32), eşinin serbest bırakılması için Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Stuttgart merkezli yardım kuruluşu STELP'in kurucusu ve genel müdürü Serkan Eren, 23 Haziran 2025'te İsrail'in saldırılarından etkilenen sivillere destekte bulunmak için İran'a gitti. Kurduğu iş birliklerle özellikle kadın ve çocuklara yönelik insani yardım çalışmalarında bulunan Eren, 28 Haziran 2025'te ülkeden ayrılmak isterken polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Tutuklu yargılanan Eren, İran mahkemesi tarafından 'Hasım olarak nitelendirilen bir ülkeyle bağlantı kurmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 HAFTA ÖNCE GELEN KORKUNÇ HABER

Serkan Eren'in İtalyan eşi Giulia Cardascia, eşinin serbest bırakılması için Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Stuttgart'ta restoran işleten Giulia Cardascia, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşmelerin ardından açıklama yaptı. Cardascia, 3 kıta 24 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan, bu nedenle 2023'te Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın liyakat nişanı verdiği eşinin tutukluluğu ve aldığı ceza nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Cardascia, "2025 yılının Haziran ayında eşim Serkan Eren, İran'da yaşanan savaşın ardından özellikle kadınlara ve çocuklara yardım etmek amacıyla insani yardım çalışmaları kapsamında İran'a gitti. 28 Haziran 2025'te İran'dan yurt dışına çıkmak isterken polis tarafından tutuklandı. O dönemden beri İran'da tutuklu bulunuyor. 2 hafta önce korkunç bir haber aldık. Eşime 10 yıl hapis cezası verildi. İran açısından hasım görünen bir ülkeyle irtibata geçtiği iddiasıyla suçlanıyor. Bu durum bizim açımızdan şoke edici oldu" dedi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TÜRKİYE'DEYDİ

Cardascia, eşinin 6 Şubat tarihli depremlerden sonra Türkiye'de de yardım faaliyetlerinde bulunduğunu, konteyner kent ve kreş kurduğunu söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne desteklerinden ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Eşimin güvenli bir şekilde serbest kalması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden ve yetkililerinden yardımlarını esirgememelerini rica ediyorum. Eşim, bütün insanlara yardım etmek amacıyla faaliyetlerde bulunan bir insan. Dünyanın her yerinde insani yardım çalışmaları yürüttü. Ancak şu anda kendisi zor durumda ve bu durumdan çıkabilmesi için gerekenlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KALBİNDEN RAHATSIZ, AİLESİ ENDİŞELİ

Cardascia, eşinin serbest bırakılmasını isteyerek, "Eşim gerçekten çok mükemmel bir insan. Empati duyan, başkalarının acısını paylaşan, onlara yardım eden ve kendisini en son düşünen biri. Bu nedenle hem kendisine hem de bize yardım edilmesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden özellikle bu konuda destek bekliyoruz. Tekrar evimize, yuvamıza dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Serkan Eren'in geçmiş yıllarda geçirdiği trafik kazasının ardından kalp rahatsızlığı yaşadığını da belirten Cardascia, eşinin düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi ve doktor gözetiminde bulunması gerektiğini söyledi. Cardascia, İran'daki tutukluluk koşullarında eşinin sağlık durumuna ilişkin endişe duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA
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