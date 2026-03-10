İran'dan 7 Arap Ülkesine Misilleme Saldırıları - Son Dakika
İran'dan 7 Arap Ülkesine Misilleme Saldırıları

10.03.2026 05:06
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı 7 Arap ülkesine 3095 füzeyle saldırı düzenledi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesine 3 bin 95 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran yönetiminin misillemeleri devam ederken, Körfez ülkelerindeki birçok kritik nokta hedef alındı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bölge ülkelerinin resmi verilerinden derlediği bilgilere göre, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok Arap ülkesine İran kaynaklı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda BAE "en çok hedef alınan ülke" olurken, Umman ise bu süreçte "en az saldırıya maruz kalan ülke" olarak kayıtlara geçti.

BAE Savunma Bakanlığı, saldırıların başlangıcından bu yana 253 balistik füze, 1440 İHA ve 8 seyir füzesinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, 233 füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 18'inin denize, 2'sinin ise ülke topraklarına düştüğü bilgisine yer verildi.

Tespit edilen 1440 İHA'dan 1359'unun engellendiği ve 81'inin ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye toplam 238 füze ve en az 430 İHA saldırısı yapıldığı, özellikle güney ve kuzey bölgelerinde yoğunlaşan saldırıların büyük ölçüde engellendiği duyuruldu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 10 günlük süreçte 102 füze ve 173 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığı ise hava sahasına yönelen 149 füze ve 69 İHA'nın engellenmesinin yanı sıra 2 "Su-24" tipi savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, İran kaynaklı 60 füze ve 59 İHA'nın ülke topraklarını hedef aldığı ve bunların 108'inin imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da ise Şeybe Petrol Sahası ve Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan en az 9 füze ve 97 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ummanlı yetkililer ise topraklarına en az 8 İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise televizyondan yaptığı açıklamada, Geçici Liderlik Konseyi'nin, saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik füze fırlatılmaması kararı aldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

