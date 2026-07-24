İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Tepki

İran\'dan ABD\'ye Sert Tepki
24.07.2026 11:54
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İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin dondurulmuş varlıklarını tazminat için kullanma tehdidine karşı çıktı.

TAHRAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarını gelecekte yaşanacak denizcilik zararlarını karşılamakta kullanacağı yönündeki tehdidine sert tepki göstererek, böyle bir uygulamanın "son derece tehlikeli bir emsal" teşkil edeceğini söyledi.

Erakçi cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelecekte ortaya çıkabilecek konuyla ilgisi olmayan tazminat taleplerini başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak karşılamak son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecektir. Bu tür varlıkların kullanımını destekleyenler, hükümetler tarafından varlıklara el konulması olağan uygulama haline geldiğinde kimsenin varlıklarının güvende olmayacağını unutmamalıdır. Bunun yol açacağı kaos ne hoş ne de barışçıl olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda gemilere ve kargolara verilecek her türlü zarar ve ilgili her türlü masrafın, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" belirtmişti.

Trump, "Bu zararlar çok büyük olabilir, yine de bu, atılması gereken adil ve hakkaniyetli bir adım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

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