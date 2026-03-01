İran, Hürmüz Boğazı\'nı geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

BOĞAZ'DAN GEÇMEYE ÇALIŞAN TANKERİ VURDU

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı. Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayınlandı.

20 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Umman kıyılarının hemen açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçerken saldırıya uğrayan Palau bayraklı Skylight petrol tankeri alev aldı. Tankerdeki 20 mürettebat üyesinin tamamı tahliye edildi, 4 kişi yaralandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI FİİLEN KAPATILMIŞTI

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan U dönüşü yaptığı görülmüştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN EKONOMİK ÖNEMİ

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

Hürmüz Boğazı’nda, İran'ın bu yöndeki tehditlerine rağmen şu ana kadar herhangi bir kapanma yaşanmadı.