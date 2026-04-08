İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin taraflar arasında varılan 10 maddelik ateşkes anlaşmasının 3 maddesini ihlal ettiğini söyledi.

GALİBAF'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf, Lübnan’a yönelik saldırılar, İran hava sahasının ihlali ve nükleer program üzerindeki baskılar nedeniyle ABD’nin uzlaşma zeminini yok ettiğini savundu. Bu üç başlıkta kuralların çiğnendiğini belirten Galibaf, mevcut şartlar altında ikili bir ateşkesin veya yeni bir müzakere sürecinin artık makul olmadığını ifade etti.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu açıklama, Tahran yönetiminin diplomatik çözüm yollarından uzaklaştığının ilk somut sinyali olarak değerlendiriliyor. Galibaf, özellikle uranyum zenginleştirme haklarının reddedilmesini kırmızı çizgi olarak vurgulayarak, talepleri karşılanmadığı sürece masaya oturmanın mantık dışı olduğunu dile getirdi.

"ABD 3 MADDEYİ İHLAL ETTİ"

Galibaf şunları söyledi: "Müzakerelerin başlamasından önce, 10 Maddelik Teklif'in (Mutabakat Çerçevesi) üç temel maddesinin ihlal edildiğine dair beyanat şöyledir:

Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duyduğumuz derin tarihsel güvensizlik, ABD'nin her türlü taahhüdü mükerrer bir şekilde ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır; bu durum maalesef bir kez daha tekerrür etmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendi beyanında ("Truth") açıkça ifade ettiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti'nin 10 Maddelik Teklifi müzakereler için "üzerinde çalışılabilir bir temel" ve bu görüşmelerin ana çerçevesidir. Ancak bu teklifin 3 maddesi şu ana kadar ihlal edilmiştir:

"LÜBNAN'DA ATEŞKESE UYULMADI"

10 Maddelik Teklif'in Lübnan'da ateşkesle ilgili birinci maddesine uyulmaması — ki bu taahhüt, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından da açıkça dile getirilmiş ve "Lübnan ve diğer bölgeler dâhil olmak üzere her yerde, derhal geçerli olacak bir ateşkes" olarak ilan edilmiştir;

"İRAN HAVA SAHASI İHLAL EDİLDİ"

İran hava sahasının her türlü ihlalini yasaklayan maddenin açık bir ihlali olarak, İran hava sahasına giren müdahaleci bir insansız hava aracının Fars Eyaleti'nin Lar şehrinde imha edilmesi; Çerçevenin altıncı maddesinde yer alan İran'ın zenginleştirme hakkının reddedilmesi.

"BU ŞARTLARDA ATEŞKES YAPILMASI MAKUL DEĞİLDİR"

Şu an gelinen noktada, bizzat müzakerelerin "üzerinde çalışılabilir temeli", daha müzakereler bile başlamadan açıkça ihlal edilmiştir. Böyle bir durumda, ikili bir ateşkes veya müzakere yapılması mantık dışıdır. Bu şartlarda ateşkes makul değildir."

ARAKÇİ: TOP ABD'NİN SAHASINDA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Top ABD'nin sahasında. Dünya, ABD'nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor." dedi.

ABD-İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.