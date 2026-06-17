İran Petrol Tankerleri ABD Ablukasını Aştı - Son Dakika
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İran Petrol Tankerleri ABD Ablukasını Aştı

İran Petrol Tankerleri ABD Ablukasını Aştı
17.06.2026 12:05
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İran, iki tankerle 3,8 milyon varil ham petrolünü Körfez'den ihraç etti.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- İran'a ait ham petrol tankerlerinin, Körfez'deki ABD abluka bölgesinden çıktığı bildirildi.

Küresel petrol ticaretini takip eden denizcilik istihbarat şirketi TankerTrackers, dijital veriler ve uydu görüntülerine dayanan analizinde, söz konusu sevkiyatı İran'ın son iki ay içindeki ilk ham petrol ihracatı olarak nitelendirdi.

TankerTrackers, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Haziran 2026 tarihli uydu görüntüleriyle doğrulanan AIS verilerine atıfta bulunarak, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait DIONA ve HERO2 isimli iki süper tankerin, toplam 3,8 milyon varil ham petrol yüküyle söz konusu bölgeden çıkış yaptığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran Petrol Tankerleri ABD Ablukasını Aştı - Son Dakika

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