- İranlı hukukçulardan Filistin'e destek gösterisi

Gazze'de soykırımın durdurulması için toplanan 20 bin imza BM temsilciliğine teslim edildi

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin "Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı" gerekçesiyle İsrail'e açtığı davaya destek için İranlı hukukçular tarafından gösteri düzenlendi. Gazze'de soykırımın durdurulması için toplanan 20 bin imza Birleşmiş Milletler temsilciliğine teslim edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına destek için İran genelinde hukukçular tarafından gösteri düzenlendi. Gösteride "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD" ve "İsrail'in cinayeti ABD'nin de cinayetidir" sloganları atılırken, "İsrail cinayet işliyor, ABD destekliyor", "Kahrolsun çocuk katili İsrail" ve "ABD ve İsrail soykırıma devam ediyor" yazılı pankartlar açıldı. Uluslararası Adalet Divanı'na hitaben yapılan basın açıklamasında, İsrail'in yargılanması talep edilerek, İsrail'in işlediği soykırım ve saldırıların derhal durdurulması ve Filistin devletinin kurulması için gereken desteğin sağlanması gerektiği ifadelerine yer verildi.

"BM ilkelerine bağlı olunması gerektiğini ilan ediyoruz"

Gösteriye katılan Avukat Hamed Cemişidi, "Hukukçular olarak BM'ye İsrail aleyhine verdiğimiz imzalar BM Ceza Mahkemesi ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından incelenmelidir. En önemlisi eğer BM gerçekten haklının tespitini ve hakkı ortaya çıkarmak istiyorsa bunları incelemelidir. Neden Gazze dosyasını ele almıyorlar? Eğer hakkı savunmuyor ve hakkı ortaya çıkarmanın peşinde değillerse bu tamamen farklı bir konu ve bu durumda mesela İran gibi bir ülkenin aleyhine verilen her türlü önergeler de geçersizdir. Nitekim pratikte, görüşte ve teoride tüm bu süreç boyunca kesinlikle hakkın ortaya çıkması için çaba gösterilmedi. Öte yandan bu konuyla ilgisi olmayan, adalet ve haktan uzak siyasetler ve meseleler her zaman işin içindeydi. Biz hukukçular olarak eğer adalet peşindeyseler, BM ilkelerine bağlı olunması gerektiğini ilan ediyoruz. Eğer bunlara uyulmazsa söylenen söz ve yapılan eylemlerin bir değeri olmayacaktır" dedi.

"Siyonist rejim, Filistin halkını kendi ülkesinde mülteci konumuna düşürdü"

Avukat Zehra Sadeglu ise, "70 yıldan fazladır katil siyonist rejim, Filistin halkını kendi ülkesinde mülteci konumuna düşürdü. Şimdi ise 100 gündür gerçekten bu katliamları iyice ayyuka çıktı ve masum çocukları, kadınları, yaşlıları ve hastaları öldürmeye başladı. Bu rejim uluslararası savaş suçları kanunları karşısında suçludur. Şu an gıda ve tıbbi malzemelerin ulaşmasını engelliyorlar. Biz acil bir ateşkes ilan edilmesini ve bu mazlum halkın haklarına kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu soykırımda birçok aile tamamen öldürülmüş ve aileden geriye kimse kalmamıştır"

Gösteriye katılan Avukat Ali Ekber Notaş, "Dünyadaki tüm özgürlük taraftarları ve İran halkının her bir ferdi İsrail'in işlediği cinayetler karşısında itiraz ve rahatsızlıklarını, Filistin halkının mazlumiyetini dile getirdiler. Ülkenin hukukçularının da bu konuda girişimlerde bulunmaları gerekir. Sanırım ülkemizin hukukçuları tarafından uluslararası zeminde bir takım hukuki girişimlerde bulunacaklardır. Uluslararası divan ve mahkemelerde soykırım uygulanan Filistin halkını savunmak için girişimler başlamalıdır. Bu soykırımda birçok aile tamamen öldürülmüş ve aileden geriye kimse kalmamıştır. İnsanlık tarihinin bu döneminde işlenen bu cinayetler gerçekten dehşet verici. Bu konuda hukuki girişimlerde bulunulması gerekiyor" dedi.

Soykırımın durdurulması için toplanan imzalar BM temsilciliğine teslim edildi

Başkent Tahran'daki gösteri Birleşmiş Milletler temsilciliği binası önünde düzenlenirken, ülke genelinde 20 bin hukukçu tarafından İsrail'in işlediği soykırımın durdurulması için toplanan imzalar BM temsilciliğine teslim edildi.