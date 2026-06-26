İranlı Turistler Van'a Dönüyor - Son Dakika
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İranlı Turistler Van'a Dönüyor

İranlı Turistler Van\'a Dönüyor
26.06.2026 15:06
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İran-ABD ateşkesinin ardından Van'da İranlı turist akını başladı; esnaf da umutlu.

İRAN ile ABD arasındaki ateşkesin bölgede tansiyonu düşürmesi, Van turizmine olumlu yansıdı. İranlı turistlerin yeniden Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente gelmeye başlamasıyla şehirde hareketlilik arttı.

İran ile ABD arasında ateşkes ilan edilmesi, ardından müzakerelerin sürmesi, diplomatik temasların yeniden hız kazanması, bölgede normalleşme beklentisini arttırdı. Bu gelişmeler de Van turizmine olumlu yansıdı. Son aylarda bölgede yaşanan belirsizlik nedeniyle seyahatlerini erteleyen İranlı turistler yeniden Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van'a gelmeye başladı. Kentte otellerde doluluk oranları artarken, alışveriş merkezleri, çarşılar ve restoranlarda İranlı turist yoğunluğu yaşanıyor. Esnaf ise savaş ve belirsizlik döneminde yaşanan durgunluğun ardından yeniden hareketlilik yaşandığını belirterek, yaz sezonu için umutlu olduklarını belirtti.

'VAN'I ÇOK SEVİYORUZ'

İran'daki güven ortamının devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda kente ziyaretçi sayısının arması bekleniyor. Van'a gelen İranlı turistler, kentte düzenlenen festival ve etkinliklere de katılarak tatillerini geçiriyor. İranlı Sohrap Yezdi, savaş döneminde zor günler yaşadıklarını belirterek, "Savaş vardı, şimdi ortam sakinleşti. Biz de tatil için Van'a geldik. İranlılar artık yeniden gelecek. Van, İran'a yakın olduğu için bizim için çok uygun bir şehir" dedi.

Mehdiye Bagheri ise "Van'ı çok seviyoruz. Umarım her yıl gelebiliriz. İran'dan her yıl çok sayıda kişi Van'a geliyor. Van hem yakın hem de uygun bir destinasyon. Van'ı özledik. Okullar da tatil oldu. Bundan sonra daha fazla İranlının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEDİK'

Ailesiyle birlikte Van'a gelen Soheila Mohammadi, önceki yıllarda sık sık Van'ı ziyaret ettiklerini ancak savaş nedeniyle yaklaşık bir yıldır gelemediklerini söyledi. Mohammadi, "İranlılar hiçbir zaman ülkelerini terk etmedi ve ülkelerine sahip çıktı. Şimdi savaşın sona ermesiyle birlikte insanlar yeniden tatile çıkmaya başladı. Van güzel bir şehir ve İranlıların en çok tercih ettiği bir şehir. Kısa bir tatil fırsatımız vardı, biz de Van'a geldik" diye konuştu.

İranlı turist Mahdi de ülkelerini çok sevdiklerini belirterek, "Savaş döneminde ülkemizi terk etmedik. Zorluklar yaşansa da memleketimizi bırakmayı hiç düşünmedik. Ortamın sakinleşmesiyle birlikte Van'a geldik. Van'ı çok seviyoruz. İran halkı yeniden seyahat edebildiği için mutlu. Ama biz ülkemizi hiçbir zaman bırakmadık" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İranlı Turistler Van'a Dönüyor - Son Dakika

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