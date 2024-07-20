İranlı Turistler Van'da Ekonomik Hareketliliği Artırıyor - Son Dakika
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İranlı Turistler Van'da Ekonomik Hareketliliği Artırıyor

Van, komşu ülke İran'la en uzun sınır hattına sahip olduğu için tatil için tercih edilen bir yer haline geldi. İranlı turistler, Van Gölü sahilleri ve kentin tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk oluşturarak ekonomik hareketliliği artırıyor. Yılın ilk 6 ayında 431 bin 938 İranlı turist Van'ı ziyaret etti ve bu sayının artması bekleniyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin yanı sıra Irak, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerden de turist çekmeye başladıklarını belirtti. Turizm geliri tabana yayılıyor ve esnaf da bu hareketlilikten memnun.

20.07.2024 11:05
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Komşu ülke İran'la en uzun sınır hattının bulunduğu Van'da tatillerini geçirmek isteyen binlerce İranlı, son zamanlarda kentteki ekonomik hareketliliği artırdı.

Yaz tatili için Türkiye'yi seçen İranlı turistler, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

Otellerin dolduğu kentte İranlı turistler, Van Gölü sahilleri başta olmak üzere, kentin tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk oluşturuyor, alışverişleriyle esnafın yüzünü güldürüyor.

Son yılların en yoğun turist hareketliliğin yaşandığı kenti yılın ilk 6 ayında 431 bin 938 İranlı turist ziyaret etti.

"Kentin tarihi ve doğal güzellikleri onları cezbediyor"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, sınır kapısının Van'ın ekonomik anlamda can damarı haline geldiğini söyledi.

Her ay on binlerce turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Çeliktaş, "Ticarete ve dışa açılmaya ihtiyacı olan İran, bizim için çok önemli bir komşu ülke konumunda. İranlılar hem kent ekonomisini ayakta tutuyor hem de turizm sektörüne canlılık katıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 328 bin 172 İranlı kentte giriş yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 431 bin 938 kişi kentimizi ziyaret etti. Yılın ikinci 6 ayında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Çeliktaş, Irak, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerden de turist almaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İranlı turistlerin Van'a yeterli gelmediğini düşündüğümüz için Kuzey Irak'tan turist çekmek amacıyla yeni rotalar oluşturduk. Oraları sık sık ziyaret ederek kentimizin güzelliklerini anlatıyoruz. Özellikle yaz aylarında iklim şartlarımız onlara göre daha serin geçiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentin tarihi ve doğal güzellikleri onları cezbediyor. Biz onları turist değil eve gelen bir misafir şeklinde karşılıyoruz. Konaklama, tekstil, yiyecek gibi birçok sektöre katkı sunuyorlar. Hareketlilik oluştu ve esnaf durumu gayet mutlu şekilde karşılıyor. Turizm geliri tabana yayılıyor ve yansımalarını görüyoruz. Kente ve ülkeye döviz kazandırmak için turistlere yönelik etkinlikler, festivaller ve programlar düzenlemeye devam ediyoruz."

"Van Gölü'nü keşfediyoruz"

Van'a tatil için geldiğini belirten İranlı Hadi Mehrjouya, kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti.

Tekne turlarıyla eğlendiklerini dile getiren Mehrjouya, "Van Gölü'nü keşfediyoruz. Bunun yanında Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Kedi Evi ve daha birçok yeri geziyoruz. Çokta memnunuz. Dil ortamı olarak da buradaki esnafla ve vatandaşlarla iyi anlaşıyoruz." diye konuştu.

İranlı Yusuf Azizi, "Bu sene turizm sektörüne çok önem verilmiş. Van Gölü üzerinde tur yapan teknelerin sayısı artmış. Kente gelmemizin en büyük sebeplerinden biri de fiyatların uygun olması." diye konuştu.

Kaynak: AA

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