İrem Savcı Köroğlu\'nun Montessori ile Değişen Eğitim Vizyonu

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SİVAS'ta okul öncesi öğretmeni İrem Savcı Köroğlu (35), 13 yıl önce adım attığı mesleğinde Montessori eğitim modelini Şırnak'tan başlatıp, Türkiye'nin birçok noktasında oluşturduğu sınıflarla eğitim anlayışını farklı bir boyuta taşıyarak binlerce öğretmenin bu alanda eğitim almasını ve yeni sınıflar oluşmasını sağladı. Mesleğinde bugüne kadar birçok ödüle layık görülen ve dünyanın en iyi 100 öğretmeni arasına giren Köroğlu, "Öğretmenlik bir iş değildir, yaşam tarzıdır. Biz öğretmenler istersek dünyayı değiştirir ve dünyayı değiştirebilecek çocukları da yetiştiririz" dedi.

2011'de 22 yaşında okul öncesi öğretmeni olarak Şırnak'ta çocukluk hayali öğretmenlik mesleğine başlayan evli, 3 çocuk sahibi İrem Savcı Köroğlu, o yıllarda henüz dünyada bile yeni tanınan Montessori eğitim modelini bu kentteki çocuklarla tanıştırdı. Matematik ve fen başta olmak üzere okul öncesi çağdaki çocuklara bilimsel bir altyapı oluşturan Montessori eğitim modeli materyallerinin o dönem Türkiye'de olmaması nedeniyle Köroğlu, kendi imkanlarıyla yurt dışından getirtti. Şırnak'ın ardından doktor eşinin tayini nedeniyle Sivas'a gelen ve Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda göreve başlayan Köroğlu, 13 yıllık meslek hayatında Milli Eğitim Bakanlığı görevlisi olarak Türkiye'nin birçok noktasında Montessori sınıfları kurdu. Bakanlık tarafından 13 yılda 11 kez maaş ödülüne layık görüldü. Eğitimde farklı projelerle dikkat çeken Köroğlu, alternatif eğitim modeli Montessori uygulamalarıyla 2020 yılında Uluslararası T4 Yeni Normal Eğitim Konferansı tarafından 'Dünyanın En İyi 100 Öğretmeni' arasına seçildi. Anadolu'dan tüm dünyaya örnek olan İrem öğretmen, yetiştirdiği her öğrencinin yüreğine dokunmaya devam ediyor.

'ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI ŞEYLER YAPMALIYDIM'

Mesleğine Şırnak'ta başladığını anlatan İrem öğretmen, "O kadar güzel bakan çocuklarım vardı ki, ne verirseniz almaya hazırdı o çocuklar. Ben o çocuklar için farklı bir şeyler yapmalıydım. Maria Montessori'nin hayatıydı bana ilham olan. Onu ilham alarak, çocuklar için farkındalık oluşturmak istedim. Tamamını kendi maaşımla tedarik ederek bir sınıf kurdum. O sınıfta 5 yıl içerisinde 100'den fazla çocuk eğitim gördü. Ardından sahaya inmem gerekiyordu. Çünkü ne kadar çok öğretmene ulaşabilirsem aslında o kadar çok çocuğa ulaşabilirdim. Bu yüzden de çok kısa bir süre içerisinde illerdeki milli eğitim müdürlüklerinin araştırma ve geliştirme birimlerinde çalışarak öğretmenlere eğitim verdim. 2012 yılından itibaren 20 binden fazla öğretmen bu eğitimle buluştu. Bakanlığımızın görevlendirmesiyle 50'den fazla okulda, Hakkari'den, Şırnak'a, Van'a kadar birçok yerde sınıflar oluşturup, eğitimler verdim" dedi.

'ÖĞRETMENLER İSTERSE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR'

Öğretmenliğin bütün sevgiyi çocuklara vermek olduğunu belirten Köroğlu, "Öğretmenlik bir iş değildir, yaşam tarzıdır. Öğretmenlik her şeyi gerçek anlamda kapıda bırakıp, içeriye girmektir. Çocuklar için canla, başla çalışmaktır. Öğretmen adaylarına da seslenmek istiyorum. Hayal kurmayı unutmayın. Çünkü her şey hayal kurmakla başlar. İnsan hayal ettiği şeyler uğruna mücadele eder. O yüzden elinizdekilerle en iyisini yapmaya çalışın. Biz öğretmenler istersek dünyayı değiştirir ve dünyayı değiştirebilecek çocukları da yetiştiririz" diye konuştu.

MONTESSORİ MODELİ

Montessori modeli, İtalyan Doktor Maria Montessori tarafından geliştirilmiş bir eğitim yöntemidir. Çocukların bağımsız olmasına büyük önem veren bu yöntem, onların doğası gereği öğrenmeye istekli, ayrıca yeterince destekleyici ve iyi hazırlanmış bir öğrenme ortamı sağlandığında kendi kendine öğrenmeye başlama becerisine sahip olduklarını öngörür. Montessori eğitiminde öncelikli olarak bireysel öğrenme ön plana çıkarılırken, hazırlanan sınıflarda her şey çocukların boyuna göre dizayn ediliyor. Maria Montessori teorilerini 1900'lerin başında öğrencileriyle bilimsel deneyler yaparak geliştirmiştir. Bu yöntem o zamandan beri dünyanın birçok yerinde hem devlet okullarında hem de özel okullarda kullanılmaktadır.