"İş-Pozitif" ile 824 bin 124 kadın istihdam edildi - Son Dakika
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"İş-Pozitif" ile 824 bin 124 kadın istihdam edildi

İŞKUR'un kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İş-Pozitif Programı ile geçen yıl 824 bin 124 kadına istihdam sağlandı.

15.01.2025 11:55
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İŞKUR'un kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İş-Pozitif Programı ile geçen yıl 824 bin 124 kadına istihdam sağlandı.

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için yeni uygulamaları hayata geçiren kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 9 Şubat 2024'te İş-Pozitif uygulamasını başlattı.

İş-Pozitif Programı ile geçen yıl 824 bin 124 kadının istihdam edilmesi sağlanırken, bunun 555 bin 921'i İŞKUR aracılığıyla gerçekleşti.

Ayrıca, Toplum Yararına Program'dan 103 bin 471, İşgücü Uyum Programı'ndan 120 bin 300, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nden 4 bin 7, İşbaşı Eğitim Programı ve Meslek Eğitim Kursları'ndan da 40 bin 425 kadın faydalandı.

Kadınların istihdam edildiği mesleklere bakıldığında en fazla reyon görevlisi ile konfeksiyon işçiliği öne çıkarken, onu sırasıyla silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ve satış danışmanlığı izledi.

Kadınlar il bazında ise en fazla İstanbul'da istihdam edilirken, onu Ankara, İzmir, Manisa ve Antalya takip etti.

Program ile kadın istihdamına ilişkin mesleki eğitim, teşvik ve hibe veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşları tek bir platformda bir araya getirildi.

Kadın istihdamında toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amaçlanan ve 8 bakanlığın ortağı olduğu programda, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçleri kayıt altına alınıyor.

Kadınlar iş hayatına hazırlanıyor

Kadınlara yönelik sunulan tüm hizmetlerin tek bir noktada toplandığı programda, kadınlara ve işverenlere yönelik birçok destek sunuluyor.

Paydaşlara kadın istihdamının artırılmasına yönelik mesleki eğitim, mali destek, hibe, kayıtlı istihdama SGK teşviki, mesleki yeterlilik belgelendirmesi, ihracat, ortaklık, girişimcilik, işbirliği, bilgilendirme ve danışmanlık gibi alanlarda destek sağlanıyor.

Ayrıca, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, engelli iş koçluğu, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları, toplum yararına programlar gibi birçok konuda eğitim verilerek kadınlar iş hayatına hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, ankara, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İş-Pozitif' ile 824 bin 124 kadın istihdam edildi - Son Dakika

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