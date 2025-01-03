İsfahani Mescidi Yeniden İbadete Açıldı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Ankara'daki İsfahani Mescidi, yeniden ibadete açıldı.

Restorasyon kapsamında; 13'üncü yüzyılda inşa edilen İsfahani Mescidi'nin enjeksiyonlu duvar güçlendirme, özgün duvar yapılarının ortaya çıkartılması, çatı aktarımı, su yalıtımı, mekanik ve kimyasal temizlikle elektrik tesisatının yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. İsfahani Mescidi'nin yeniden ibadete açılması için düzenlenen törene; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazı ile ibadete açılan mescitte cuma hutbesini okudu.

'BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ'

Erbaş, kötülüklerin yaygınlaştırılmak istendiği bir dönemde üzerlerine düşen sorumluluklar olduğunu belirterek, "Elimizden gelen bütün imkanları seferber ettikten sonra Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetine sığınmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair hayallerine ve ideallerine ulaşmaları noktasında onlara her türlü desteği sağlamaktır. Günaha dalmış, harama bulaşmış; alkol, sigara, kumar, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların esiri olmuş kardeşlerimize şefkat ve merhamet elimizi uzatmak, onları bu durumdan kurtarmak için daha fazla gayret göstermektir" dedi.