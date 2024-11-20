İşitme Engelli Çiftin Biyonik Kulak Ameliyatı ile Duygu Dolu Anlar - Son Dakika
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İşitme Engelli Çiftin Biyonik Kulak Ameliyatı ile Duygu Dolu Anlar

İşitme Engelli Çiftin Biyonik Kulak Ameliyatı ile Duygu Dolu Anlar

Gaziantep'te işitme engelli Serdar ve Hülya Çeliktürk çiftine yapılan biyonik kulak ameliyatı sonrası, 10 yıl aradan sonra birbirlerini duydular. Duygu dolu anlar yaşayan çiftin hikayesi, sağlık alanında önemli bir başarı öyküsü olarak öne çıkıyor.

20.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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GAZİANTEP'te işitme engelli Serdar (38) ve Hülya Çeliktürk (39) çiftine operasyonla biyonik kulak takıldı. Operasyonun ardından 18 yıllık evli çift, 10 yıl aradan sonra birbirini duyunca duygusal anlar yaşandı.

Doğuştan işitme engelli Serdar ve Hülya Çeliktürk çifti, 18 yıl önce dünyaevine girdi. Kullandıkları işitme cihazının bozulan ve yenisini alamayan Çeliktürk çifti, 10 yıl boyunca birbirini duymadı. Çeliktürk çifti, 3 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurarak ameliyat oldu. 3 çocuk sahibi çifte Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından koklear implant operasyonu gerçekleştirildi. Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından Çeliktürk, çiftine yakınlarının yanında işitme testi yapıldı. Birbirini 10 yıl aradan sonra duyan çift ve ailesi duygusal anlar yaşarken, Hülya Çeliktürk'ün annesi Semra Danışman sevinç gözyaşı döktü.

'BU OPERASYONDA MERKEZ OLDUK'

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, işitme testi sırasında kendisinin de duygulandığını belirterek, bu tür operasyonlarda hastanenin bölgede bir merkez haline geldiğini belirterek, "Hastanemizde gerçekleştirmiş olduğumuz koklear implant ameliyatı ile birbirini yıllardır hiç duymamış olan işitme engelli bir çiftimiz, yapılan koklear implant ameliyatı sonrası birbirlerini duydular. Ailesiyle birlikte bizler de çok duygulandık. Bölgemizde bu tedavi şehir hastanemizde sıklıkla yapılıyor. Hastanemiz bu anlamda bir merkez niteliğinde diyebilirim" dedi.

'SESLE BULUŞTURDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen ise çiftin uzun zamandır birbirlerini duymadıklarını belirterek, ameliyatla insanları sesle buluşturduğu için mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İşitme engelli çiftimiz yaklaşık 3 ay önce bize başvurdu. Çiftimiz uzun yıllardır birbirlerini duymuyorlar. Bize başvurduklarında kendilerine koklear implant ameliyatından bahsettik ve tavsiye ettik. Daha sonra çiftimizi aynı gün aynı saatte ameliyata aldık. Ameliyat çok başarılı geçti. Bugün bu cihazların aktivasyonlarını yaptık. Dış parçalarını taktık. Birbirlerinin seslerini duymaları da çok duygu vericiydi ve bizler de ailesiyle birlikte şahit olduk. Bir hekim olarak da bu şekilde ameliyatlar yapıyor olmak sevindirici. İnsanların hayatına dokunmak çok önemli. Bölgemizde en fazla koklear implantı yapan hastaneyiz. Türkiye'nin dört bir yanından hastalar bu tedavi için Gaziantep'e gelmekte. İnsanları tekrar sesle buluşturduğum için hekim olarak mutluyum"

Hülya Çeliktürk'ün annesi Semra Danışman da emeği geçen herkese teşekkür ederek, kızının sesini duyarak kendisine 'Anne' demesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Gaziantep, Ameliyat, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşitme Engelli Çiftin Biyonik Kulak Ameliyatı ile Duygu Dolu Anlar - Son Dakika

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