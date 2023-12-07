İskenderun'da tartışma yaratan yıkım! Okul bahçesindeki öğrenciler büyük panik yaşadı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ilkokulun yanındaki ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar nedeniyle bahçedeki öğrenciler koşarak kaçtı.

BİNA SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Dumlupınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun yanındaki 6 katlı apartman ağır hasar aldı. Binanın yıkımı için bugün gerekli hazırlıklar tamamlandı. Vinçle yıkılan bina saniyeler içinde yan yatıp çökerek yerle bir oldu.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİKLE ETRAFA KAÇIŞTI

Oluşan toz bulutu ve etrafa saçılan parçalar, bu sırada bahçede olan çocukları tedirgin etti. Tozların bahçeye girmesiyle öğrenciler, koşarak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.