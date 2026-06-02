İslam Memiş ve Recep Baştuğ'un ismini kullanılmışlar! 60 milyarlık operasyonda yeni detaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslam Memiş ve Recep Baştuğ'un ismini kullanılmışlar! 60 milyarlık operasyonda yeni detaylar

02.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği, 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandığı dev dolandırıcılık operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, vatandaşları ikna etmek için DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini kullanarak sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen ve 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği dev dolandırıcılık operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre şüpheliler, vatandaşların güvenini kazanmak için DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandı.

SAHTE YATIRIM GRUPLARI KURMUŞLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sözde yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre dolandırıcılar, Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimleri ile fotoğraflarını kullanarak vatandaşlara yüksek kazanç vaatlerinde bulundu. Böylece yatırım yapmak isteyen kişilerin güvenini kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

269 MAĞDUR, 600 MİLYON LİRALIK ZARAR

Siber polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 269 mağdur tespit edildi. Dosyaya giren bilgilere göre mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ile finansal hesap hareketleri de incelendi.

60 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Paranın izini kaybettirmek amacıyla dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendirildi.

PARANIN AKTARILDIĞI ŞİRKETLER DOSYADA

Mali incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler mercek altına alındı.

MİLYARLARCA LİRALIK MAL VARLIĞI İÇİN KAYYUM SÜRECİ

Soruşturma çerçevesinde toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı belirtildi.

60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

Dolandırıcılık, Recep Baştuğ, İslam Memiş, Operasyon, Denizbank, Kayyum, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Memiş ve Recep Baştuğ'un ismini kullanılmışlar! 60 milyarlık operasyonda yeni detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Güven Yaşar Güven Yaşar:
    yıllardır sanal alemde tuzak videolar var yenimi fark ettiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama
33 yıldır hizmet veriyordu Türkiye’nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı 33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
11:00
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:36:01. #7.13#
SON DAKİKA: İslam Memiş ve Recep Baştuğ'un ismini kullanılmışlar! 60 milyarlık operasyonda yeni detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.