İspanya'da Filistin İçin Destek Gösterileri

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İspanya genelinde " Filistin'deki soykırımı durduralım, silah ticaretini ve İsrail ile ilişkileri sonlandıralım" başlığıyla bugün başlayan Filistin'e destek gösterileri 41 farklı yerleşim yerinde 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla aralarında Madrid, Barselona, Sevilya, Burgos, Granada, Valensiya, Zaragoza, Valladolid gibi büyük kentlerin de olduğu 41 farklı yerde İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle Filistin'e destek eylemleri yapılacak.

AA muhabirine konuşan RESCOP Sözcüsü Ana Sanchez, "İsrail ile silah ticaretinin sonlandırılması için" son bir aydır eylemlerini artırdıklarını söyledi.

Sanchez, "Ülke genelinde binlerce kişi aylardır gösteri yapıyor. İspanya hükümetinin İsrail ile diplomatik, ekonomik ve özellikle de askeri ilişkilerini kesmesini istiyoruz." dedi.

"İlk yapılması gereken silah ambargosu getirip, yürürlükte olan lisansları iptal etmeleridir." diyen Sanchez, "İspanya hükümeti 8 Ekim'den itibaren İsrail'e silah ticareti için belki yeni bir lisans vermemiş olabilir ama askeri malzeme ihracat verilerini hükümet yayınlamıyor, şeffaflık yok. İsrail'den silah alımını durdurmalılar ve silahların gemilerle transit geçişlerine izin vermemeliler. İsrail ile her türlü askeri ve güvenlik ilişkisini kesmeliler." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki yasalara göre insan hakları ihlalinin tespit edildiği durumlarda askeri malzemelerle ilgili mevcut ticaret lisanslarının iptal edilebildiğini aktaran Sanchez, "(Binyamin) Netanyahu ve (Yoav) Gallant hakkında çıkarılmış bir uluslararası tutuklama emri var. İsrail'in savaş suçu ve insani suç işlediğine dair kararlar var. Mevcut lisansları iptal etmek için İspanya hükümetinin daha neye ihtiyacı var bilmiyoruz?" eleştirisinde bulundu.

Sadece İspanya'dan değil diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden de aynı talepleri istediklerini vurgulayan Sözcü Sanchez, "Filistin halkına karşı soykırımı durdurmak için silah ticaretinin yasaklanması yapılması gereken en temel, en asgari şeydir. İsrail'in askeri açıdan beslenmemesi gerekir. Biz İsrail ile diplomatik, siyasi, ekonomik, askeri, akademik, sportif tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı Güney Afrika'nın yaptığı gibi. Diğer ülkeler de bu yolu izlemeli. Sömürgeci, işgalci ve apartheid İsrail'e ambargo getirilmeli." diye konuştu.

Bazı AB ülkelerinde Filistin'e destek gösterilerinin engellenmesini de eleştiren Sanchez, şunları kaydetti:

"İsrail bir apartheid rejimi ve bunun en büyük özelliklerinden biri eleştirel sesleri susturmaktır. İsrail, bunu sadece kendi içinde, Filistin halkına karşı vahşi bir şekilde yapmıyor aynı zamanda yurt dışındaki ortaklarını da korkutarak, Filistin'e destek veren meşru gösterilere karşı da yapıyor. Bu İsrail rejiminin bir parçası ve insan haklarına karşı ihlalin net bir göstergesi."

Filistin'deki soykırımı durduralım, silah ticaretini ve İsrail ile ilişkileri sonlandıralım" gösterileri kapsamında 30 Kasım'da Madrid ve Barselona'da binlerce İspanyolun meydanlara inmesi bekleniyor.