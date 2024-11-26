İspanya'da Filistin İçin Destek Gösterileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya'da Filistin İçin Destek Gösterileri

İspanya genelinde 41 noktada Filistin'e destek eylemleri başlatıldı; silah ticareti talep ediliyor.

26.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya genelinde " Filistin'deki soykırımı durduralım, silah ticaretini ve İsrail ile ilişkileri sonlandıralım" başlığıyla bugün başlayan Filistin'e destek gösterileri 41 farklı yerleşim yerinde 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla aralarında Madrid, Barselona, Sevilya, Burgos, Granada, Valensiya, Zaragoza, Valladolid gibi büyük kentlerin de olduğu 41 farklı yerde İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle Filistin'e destek eylemleri yapılacak.

AA muhabirine konuşan RESCOP Sözcüsü Ana Sanchez, "İsrail ile silah ticaretinin sonlandırılması için" son bir aydır eylemlerini artırdıklarını söyledi.

Sanchez, "Ülke genelinde binlerce kişi aylardır gösteri yapıyor. İspanya hükümetinin İsrail ile diplomatik, ekonomik ve özellikle de askeri ilişkilerini kesmesini istiyoruz." dedi.

"İlk yapılması gereken silah ambargosu getirip, yürürlükte olan lisansları iptal etmeleridir." diyen Sanchez, "İspanya hükümeti 8 Ekim'den itibaren İsrail'e silah ticareti için belki yeni bir lisans vermemiş olabilir ama askeri malzeme ihracat verilerini hükümet yayınlamıyor, şeffaflık yok. İsrail'den silah alımını durdurmalılar ve silahların gemilerle transit geçişlerine izin vermemeliler. İsrail ile her türlü askeri ve güvenlik ilişkisini kesmeliler." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki yasalara göre insan hakları ihlalinin tespit edildiği durumlarda askeri malzemelerle ilgili mevcut ticaret lisanslarının iptal edilebildiğini aktaran Sanchez, "(Binyamin) Netanyahu ve (Yoav) Gallant hakkında çıkarılmış bir uluslararası tutuklama emri var. İsrail'in savaş suçu ve insani suç işlediğine dair kararlar var. Mevcut lisansları iptal etmek için İspanya hükümetinin daha neye ihtiyacı var bilmiyoruz?" eleştirisinde bulundu.

Sadece İspanya'dan değil diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden de aynı talepleri istediklerini vurgulayan Sözcü Sanchez, "Filistin halkına karşı soykırımı durdurmak için silah ticaretinin yasaklanması yapılması gereken en temel, en asgari şeydir. İsrail'in askeri açıdan beslenmemesi gerekir. Biz İsrail ile diplomatik, siyasi, ekonomik, askeri, akademik, sportif tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı Güney Afrika'nın yaptığı gibi. Diğer ülkeler de bu yolu izlemeli. Sömürgeci, işgalci ve apartheid İsrail'e ambargo getirilmeli." diye konuştu.

Bazı AB ülkelerinde Filistin'e destek gösterilerinin engellenmesini de eleştiren Sanchez, şunları kaydetti:

"İsrail bir apartheid rejimi ve bunun en büyük özelliklerinden biri eleştirel sesleri susturmaktır. İsrail, bunu sadece kendi içinde, Filistin halkına karşı vahşi bir şekilde yapmıyor aynı zamanda yurt dışındaki ortaklarını da korkutarak, Filistin'e destek veren meşru gösterilere karşı da yapıyor. Bu İsrail rejiminin bir parçası ve insan haklarına karşı ihlalin net bir göstergesi."

Filistin'deki soykırımı durduralım, silah ticaretini ve İsrail ile ilişkileri sonlandıralım" gösterileri kapsamında 30 Kasım'da Madrid ve Barselona'da binlerce İspanyolun meydanlara inmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Filistin, İspanya, madrid, Güncel, Aralık, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Filistin İçin Destek Gösterileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:38:14. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'da Filistin İçin Destek Gösterileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.