İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi

İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi
24.07.2026 11:55  Güncelleme: 11:57
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İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi. Toledo kentinde başlayan yangın, Villa del Prado, Aldea del Fresno ve San Martin de Valdeiglesias belediyelerine sıçradı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilirken, yangın; Villa del Prado, Aldea del Fresno ve San Martin de Valdeiglesias belediyelerine sıçradı. Başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarında perşembe günü çıkan orman yangını, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi.

İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi

Yerel yetkililer, Toledo kentinde başlayan büyük orman yangınının Villa del Prado, Aldea del Fresno ve San Martin de Valdeiglesias belediyelerine sıçradığını bildirdi. Ülkede acil durum ilan edildi.

ÜLKEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'ye göre, İspanya İçişleri Bakanlığından, Madrid ve çevresinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakan Grande-Marlaska'nın orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiği belirtildi.

İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

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