Isparta\'da Bağımlılık Tedavi Merkezinde 750 Kişi Rehabilite Olundu

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ISPARTA'da uyuşturucu ve madde bağımlılarının rehabilite edilmesi için hizmet veren bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, bugüne kadar 750 kişi tedavi edildi. Merkezdeki tedavi sonrası bağımlılıktan kurtulmayı başaran Mustafa Sarı (35), kendisi gibi olanlara yardım etmek için gönüllü eğitmen oldu. Mustafa Sarı, "2,5 yıldır hayatın anlamını ve tadını çıkarıyorum" dedi.

Isparta Valiliği ile Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) öncülüğünde gönüllülerin de desteğiyle yaklaşık 10 yıl önce bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezi kuruldu. Isparta- Eğirdir yolu üzerindeki 51 bin metrekare alanda at çiftliği, iş atölyeleri, hobi bahçesi, oyun salonu, kütüphane ve spor salonu gibi çok sayıda faaliyet alanının bulunduğu merkezde, şu ana kadar çeşitli madde ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen 750 kişi rehabilite edildi.

'MAALESEF YARIM BIRAKANLAR OLUYOR'

UYUMDER kurucusu Yaşar Erbil, merkezde 10 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, "750'nin üzerinde kişi rehabilite oldu ama bir 750 kişi de maalesef firemiz var. Her zaman söylüyorum; 'Babamın öfkesi dinsin. Annemin gözyaşı dinsin' diye gelenler, burada maalesef durmuyor. Burada kafasında bitirip de tamamen 'Hocam Allah'ın izniyle beni kurtarın, ölüyoruz' diyenler kurtuluyor. Maalesef yarım bırakanlar oluyor. Çünkü burası cezaevi değil. Gitmek isteyenleri arkadaşlarımız günlerce ikna etmeye çalışıyor ama bazen de olmadığında olmuyor. Keşke kalsalardı. Birçoğu maalesef cezaevi ve toprağın altını tercih ediyor. Üzülüyoruz; çünkü kafada bitirilmediği için, yarım bıraktıkları için tekrar geri dönüşte oluyorlar" dedi.

'21 YAŞINDA MADDEYE DÜŞTÜM'

Rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görüp, bağımlılıktan kurtulmayı başaran Mustafa Sarı, gönüllü eğitmen olarak merkezde kalmaya karar verdi. Burada bağımlılara destek verip, kurtulmaları için yardımcı olmaya çalışan Mustafa Sarı, kendisinin de rehabilite döneminde zor bir süreç geçirdiğini anlattı. Mustafa Sarı, "21 yaşında maddeye düştüm. 7-8 kere AMATEM'e (Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi) yattım. 4 kere çip tedavi gördüm. 1 kere iğne tedavisi gördüm. 1 kere de İstanbul'da özel bir hastanede elektroşok tedavisi gördüm ama hiçbirinde fayda göremedim. En son UYUMDER'e geldim. Yaşar Hocamız dedi ki 'Sen bırakmaya kararlı mısın?', 'Hocam gerçekten kararlıyım' dedim. Elini uzattı bana dedi ki 'Sana elimi uzatırım. Sen de elini uzatacaksan, seninle burada anlaşma yapacağız. Ne dersem o kurallara uyacaksın' dedi. O gün Allah razı olsun; elimi verdim, bir daha da elimi geri çekemiyorum, artık bırakmıyor. Allah'tan da hiçbir zaman bırakmasını istemiyoruz" diye konuştu.

'MEĞERSE EN KOLAY YERİ DE AİLEYMİŞ'

2,5 yıldır hayatın tadını çıkardığını söyleyen Sarı, "Burada zorla mı duruyorum? Hayır, gönüllü duruyorum. Allah onlardan razı olsun. O gün bana verdiği sözlerin hepsini onlar da tuttu, ben de tuttum. Sözler zor değildi, sadece o yoksunluk sürecini ailenle atacaksın. Telefon kullanmayacaksın. Dışarı çıkmayacaksın. Her şeyi ailenle yapacaksın. Meğerse en kolay yeri de aileymiş" dedi.

AİLESİNİN HABERİ OLMADAN TEDAVİ ALDI

UYUMDER'e gelen 16 yıllık bağımlı M.A. (30) ise nasıl uyuşturucuya bulaştığını anlattı. M.A., yıllar önce ilk olarak eroinle başladığını daha sonra bıraktığı belirterek, "İlk bağımlılık sürecimi Ankara'da yaşamıştım. Ankara'dan çıktığımda da memleketimdeki hastaneye naklettiler. Ailemin hiçbir şekilde haberi olmadan 4 günlük yoğun bakım sürecim oldu. Çünkü çok kötüydüm. Arkadaşlarım yardımcı oldu. Daha sonra direkt ilaçsız bir rehabilitasyon programı bulduk. Bunu eğitimlerle atlattım. Çıktıktan sonra hiçbir şey almadan 1,5 sene ilaçla devam ettim. Daha sonra tekrar bu süreç başa sardı" diye konuştu.

'İŞE YARAMAZ HALE GELİYORSUNUZ'

Uyuşturucunun maddi ve manevi her şekilde zarar verdiğini anlatan M.A., "Aileden uzaklaşıyorsunuz. Arkadaş ortamınızı bırakıyorsunuz. Hiçbir şekilde işe yaramaz hale geliyorsunuz. UYUMDER'le tanıştım. Bıraktıktan sonra 2 sene kadar temiz kaldım. Sonra yine bir kayma sürecim oldu. Bu da işte son gelişim. Uzak durulması gerekiyor. Çünkü bu merakla başlıyor ya da üzüntüyü, stresi atmak amacıyla bunlara başlıyorsunuz" dedi. Üniversitede iyi bir eğitim hayatı olduğuna da dikkati çeken M.A., İngilizce öğretmenliğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. M.A., madde bağımlılığından kurtulmak için yardım almak gerektiğini de anlattı.