Isparta Uçak Kazası Davası Kapsamında Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Isparta Uçak Kazası Davası Kapsamında Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta Uçak Kazası Davası Kapsamında Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da 2007 yılında yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili görülen dava kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan kişi, kazada hayatını kaybedenlerin ailesine adaletin sağlanması için cezaevine gönderildi.

15.05.2024 12:41
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Isparta'da 2007 yılında yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin görülen dava kapsamında hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, iller arası ve uluslararası suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Gaziantep'e gitmek üzere havalimanına gelen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kontrollerde söz konusu kişinin fotoğraf değişikliği yapılmış eski tip kimlik verdiğini gören ekipler, belgenin sahte olduğunu belirledi.

İncelemede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edilen kişinin, 30 Kasım 2007'de İstanbul-Isparta seferini yaparken düşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılandığı davada hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ'nin ortağı Yavuz Çizmeci olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yavuz Çizmeci, hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası uyarınca götürüldüğü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

İstanbul'dan Isparta'ya gelen Atlasjet Havacılık AŞ yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı AŞ şirketine ait yolcu uçağı, 30 Kasım 2007'de Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düşmüş, kazada 7'si mürettebat 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada ölenler arasında, "Türk Hızlandırıcı Merkezi" projesinin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen 4. Çalıştayına katılmak üzere yola çıkan proje üyesi Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da bulunuyordu.

Uçak kazasıyla ilgili kamu davası, 16 Haziran 2009'da açıldı. World Focus Hava Yollarında görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması, 28 Temmuz 2009'da Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yargılamalar sırasında sanık sayısı önce 12'ye, ardından 20'ye yükseldi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2015'te açıkladığı kararında, sanıklardan 8'ine, 11 yıl 8 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen süreli hapis cezası verirken, 12 sanığın da beraatini kararlaştırdı.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl sekizer ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin hakkındaki beraat kararını bozdu. Daire, diğer sanıklara verilen beraat kararlarını da onadı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan sanıklar Doğaner ile Erbilgin'e 2021'de "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 10'ar ay hapis cezası verdi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin Doğaner ile Erbilgin'e verilen hapis cezalarını onaması üzerine dava dosyası 17 yıl sonra kapandı.

Kaynak: AA

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