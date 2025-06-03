İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye - Son Dakika
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İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

İsrail basını: Suriye\'de baş aktör Türkiye
03.06.2025 16:31
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak ataması İsrail'de panik yarattı. Ülke basını, söz konusu atamanın ABD'nin Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör olarak kabul ettiğini gösterdiğini yazdı.

İsrail basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak ataması Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör kabul ettiğini gösteriyor.

"ABD, SURİYE'DE BAŞLICA AKTÖR OLARAK İSRAİL'İ DEĞİL TÜRKİYE'Yİ GÖRÜYOR"

İsrail'in Haaretz gazetesinde Ben Samuels imzasıyla yayımlanan yazıda, Suriye özelinde ABD'nin İsrail'e karşı tutumundaki değişim ele alındı. ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Lübnan kökenli Ankara Büyükelçisi Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamasının, ABD-Türkiye yakınlaşmasına işaret ettiği ve ABD'nin Suriye'de başlıca aktör olarak İsrail'i değil Türkiye'yi gördüğünü teyit ettiği şeklinde yorumlandı. Yazıda, bu hamlenin Tel Aviv yönetiminde Orta Doğu politikaları konusunda endişelere neden olduğu aktarıldı.

İsrail basınına göre, ABD Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara

"BİR SONRAKİ BÜYÜK SÜRTÜŞME NOKTASI OLMAYA ADAY"

Samuels, Trump'ın İsrail'in savaş çabalarına kamuoyu önünde desteğini sürdürmesine karşın İran müzakereleri, Yemen'deki Husilerle anlaşma ve Gazze için Hamas'la görüşmeden sonra Trump'ın Suriye'nin geleceği konusunda İsrail'e karşı Türkiye'nin yanında yer almasının, Washington-Tel Aviv ilişkilerinde bir sonraki büyük sürtüşme noktası olarak ortaya çıkmaya aday olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BARRACK'IN "SYKES-PİCOT" ÇIKIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazıda ayrıca, Barrack'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer ifadeleri kullanarak "Bir asır önce Batı, haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı egemenliği dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal çıkarlar için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı'nın müdahale dönemi sona ermiştir." dediğine dikkat çekildi.

İsrail basınına göre, ABD Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

"TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK"

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasını yürütme konusunda Tel Aviv ile aynı çizgide olmak gibi bir kaygısının bulunmadığı vurgulanarak İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürmesinin gerilimi tırmandıracağına ve bunun da Türkiye'nin elini güçlendireceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Johny Guitar:
    bunu gel birde kent lokantası müşterisine anlat 9 13 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Amerika işine geleni over 12 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Düşmanımız bizi övüyorsa bizde bir puşluk var demektir . Ya da başta derken sonun başında demek istemiştir. Suriye’yi ABD ile İsrail paylaştı nizede mültecileri kakaladılar. önümüzdeki seçimde belediye başkanlarının bazıları Suriyeli olacak. 8 5 Yanıtla
  • Oooo:
    Suriye Arap tır müslümandır. Gazze'de Arap müslüman 70 bin insanı katledip sıranın Suriye ye gelmesini bekleyen İsrail Suriye'de nasıl aktör olacak? Bu İsrail in gerçekten zeka seviyesi berbat 7 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    yalan haber İsrail basının hangi sitesinde var bu haber kendi yalanlarınızı başkası söylemiş gibi yalan haberler yapıyorsunuzda kimse yemiyor ( makarnacılar) hariç 7 4 Yanıtla
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