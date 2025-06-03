İsrail basını: Suriye\'de baş aktör Türkiye

İsrail basınına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak ataması Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör kabul ettiğini gösteriyor.

"ABD, SURİYE'DE BAŞLICA AKTÖR OLARAK İSRAİL'İ DEĞİL TÜRKİYE'Yİ GÖRÜYOR"

İsrail'in Haaretz gazetesinde Ben Samuels imzasıyla yayımlanan yazıda, Suriye özelinde ABD'nin İsrail'e karşı tutumundaki değişim ele alındı. ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Lübnan kökenli Ankara Büyükelçisi Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamasının, ABD-Türkiye yakınlaşmasına işaret ettiği ve ABD'nin Suriye'de başlıca aktör olarak İsrail'i değil Türkiye'yi gördüğünü teyit ettiği şeklinde yorumlandı. Yazıda, bu hamlenin Tel Aviv yönetiminde Orta Doğu politikaları konusunda endişelere neden olduğu aktarıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara

"BİR SONRAKİ BÜYÜK SÜRTÜŞME NOKTASI OLMAYA ADAY"

Samuels, Trump'ın İsrail'in savaş çabalarına kamuoyu önünde desteğini sürdürmesine karşın İran müzakereleri, Yemen'deki Husilerle anlaşma ve Gazze için Hamas'la görüşmeden sonra Trump'ın Suriye'nin geleceği konusunda İsrail'e karşı Türkiye'nin yanında yer almasının, Washington-Tel Aviv ilişkilerinde bir sonraki büyük sürtüşme noktası olarak ortaya çıkmaya aday olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BARRACK'IN "SYKES-PİCOT" ÇIKIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazıda ayrıca, Barrack'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer ifadeleri kullanarak "Bir asır önce Batı, haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı egemenliği dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal çıkarlar için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı'nın müdahale dönemi sona ermiştir." dediğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK"

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasını yürütme konusunda Tel Aviv ile aynı çizgide olmak gibi bir kaygısının bulunmadığı vurgulanarak İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürmesinin gerilimi tırmandıracağına ve bunun da Türkiye'nin elini güçlendireceğine işaret edildi.