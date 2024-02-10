İsrail, 6 yaşındaki kızı kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı - Son Dakika
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İsrail, 6 yaşındaki kızı kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı

Filistin Kızılayı, 6 yaşındaki Hind Receb'i kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibine ait ambulansın İsrail tarafından bombalanmış halde bulunduğunu ve ekiplerinin de öldürüldüğünü duyurdu. İsrail güçlerinin, ambulansın olay yerine gitmesine izin verilmesine rağmen kasıtlı olarak hedef aldığı belirtildi.

10.02.2024 13:01
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aylardır şiddetini artırarak devam ediyor. Kadın, çocuk ayırt etmeden katleden İsrail ordusunun hedefinde bu defa 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmaya giden Filistin Kızılay'ı vardı. Yetkililer, yaptıkları açıklamada 6 yaşındaki kız ve yakınlarına ait 5 kişinin cansız bedenleri ile birlikte onları kurtarmaya giden ambulansın da 12 gün sonra bombalanmış halde bulunduğu ifade etti.

İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı
6 yaşındaki Hind Receb

ARADAN GEÇEN 12 GÜNÜN ARDINDAN BULUNDULAR

Açıklamada, İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmasının ardından onları kurtarmaya giden ambulansın da bombalanmış halde bulunduğu belirtildi.

YARDIM İÇİN GİDEN EKİBİ HEDEF ALDILAR

Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalciler, ambulansı, olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef aldı. Ambulans, vurulan aracın olduğu yerin birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulundu."

İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılayı, 30 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.

İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı

Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık" dediği aktarılmıştı. Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında 6 yaşındaki Hind Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı bilgisi verilmişti.

Filistin Kızılayı 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada da Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını bildirmişti.

İsrail, 6 yaşındaki kızı kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı
Kaynak: AA

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