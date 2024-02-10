İsrail, 6 yaşındaki kızı kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aylardır şiddetini artırarak devam ediyor. Kadın, çocuk ayırt etmeden katleden İsrail ordusunun hedefinde bu defa 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmaya giden Filistin Kızılay'ı vardı. Yetkililer, yaptıkları açıklamada 6 yaşındaki kız ve yakınlarına ait 5 kişinin cansız bedenleri ile birlikte onları kurtarmaya giden ambulansın da 12 gün sonra bombalanmış halde bulunduğu ifade etti.

6 yaşındaki Hind Receb

ARADAN GEÇEN 12 GÜNÜN ARDINDAN BULUNDULAR

Açıklamada, İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmasının ardından onları kurtarmaya giden ambulansın da bombalanmış halde bulunduğu belirtildi.

YARDIM İÇİN GİDEN EKİBİ HEDEF ALDILAR

Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalciler, ambulansı, olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef aldı. Ambulans, vurulan aracın olduğu yerin birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulundu."