İsrail, 6 yaşındaki kızı kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aylardır şiddetini artırarak devam ediyor. Kadın, çocuk ayırt etmeden katleden İsrail ordusunun hedefinde bu defa 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmaya giden Filistin Kızılay'ı vardı. Yetkililer, yaptıkları açıklamada 6 yaşındaki kız ve yakınlarına ait 5 kişinin cansız bedenleri ile birlikte onları kurtarmaya giden ambulansın da 12 gün sonra bombalanmış halde bulunduğu ifade etti.
Açıklamada, İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmasının ardından onları kurtarmaya giden ambulansın da bombalanmış halde bulunduğu belirtildi.
Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İşgalciler, ambulansı, olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef aldı. Ambulans, vurulan aracın olduğu yerin birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulundu."
Filistin Kızılayı, 30 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.
Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın, öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık" dediği aktarılmıştı. Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında 6 yaşındaki Hind Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı bilgisi verilmişti.
Filistin Kızılayı 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada da Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını bildirmişti.
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Son Dakika › Güncel › İsrail, 6 yaşındaki kızı kurtarmaya giden Kızılay ekibini bombaladı - Son Dakika
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