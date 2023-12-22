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İsrail, Gazze'ye yardımların dağıtılamamasını yardım kuruluşlarına bağladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye yardımların dağıtılamamasını yardım kuruluşlarına bağladı

İsrail ordu yetkilisi, Gazze Şeridi'nde gıda sıkıntısı olmadığını ve yardımların dağıtılamamasının insani yardım kuruluşlarının sorumluluğunda olduğunu iddia etti. İsrail'in Gazze'ye giren yardımları denetlediği Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndaki duruma ilişkin bilgi verildiği bir basın turu gerçekleştirildi. İsrail ordusunun bölgede silahlı Hamas unsurları gördüğü için saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail, Gazze\'ye yardımların dağıtılamamasını yardım kuruluşlarına bağladı
22.12.2023 - 16:45,
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KEREM İsrail ordu yetkilisi, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde herhangi bir gıda sıkıntısı olmadığını iddia ederek, bölgeye giren yardımların dağıtılamamasından insani yardım kuruluşlarının sorumlu olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), İsrail'in Gazze'ye giren yardımları denetlediği Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) Sınır Kapısı'ndaki duruma ilişkin bilgi verildiği bir basın turu gerçekleştirdi.

COGAT Koordinasyon Yönetiminden Albay Moshe Tetro, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in ABD ile vardığı anlaşma gereği Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan 80 ve İsrail- Mısır sınırındaki Nitzan Sınır Kapısı'ndan 120 olmak üzere günlük toplam 200 tır insani yardımın Gazze'ye gönderildiğini savundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani durumu iyileştirmeye çalıştığını ileri süren Tetro, 21 Ekim'den itibaren gıda, temiz su ve tıbbi malzeme yüklü 5 bin 400 tırdan fazla insani yardımın Gazze Şeridi'ne girdiğini iddia etti.

Tetro, İsrail'in "Gazze'ye gönderilen yardım kapasitesini" artırabileceğini ancak "asıl zorluğun uluslararası yardım kuruluşlarının buna erişimi" olduğunu savundu.

Gazze'ye Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla günlük 4 tanker akaryakıt, 2 tanker mutfaklık doğal gaz girdiğini ve İsrail'in Gazze içindeki bazı altyapıyı inşa ettiğini öne süren Tetro, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'ndeki gıda stoku yeterli. Gazze'de gıda eksikliği yok. Uluslararası kuruluşlar her gün Gazze'ye gıda getiriyor. Bugüne kadar toplamda 2 bin 500 tır yaklaşık 50 bin ton gıda Gazze'ye getirildi."

-"Biz sadece Hamas'ı hedef alıyoruz"

İsrail ordusunun Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze tarafına dün silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda Filistin tarafı sorumlusunun öldürülmesi de basın toplantısında gündeme geldi.

Tetro, İsrail ordusunun bölgede silahlı Hamas unsurları gördüğü için buraya saldırı düzenlediğini savundu.

Dünkü İsrail saldırısında ölen Filistin sınır koordinatörü Gassan Gabin'in yardımların organizasyonu için burada bulunduğu bildirilmişti.

Mısırlı kamyoncular "öfkeli"

Tetro, AA muhabirine verdiği demeçte ise "İsrail'in, Gazze'ye giren insani yardımı artırmak için çalıştığını ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla birlikte giren yardımların tüm Gazze Şeridi'ne dağıtıldığını" iddia etti.

Uluslararası yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Tetro, Gazze'deki savaşın Hamas ile olduğunu ancak "sivil nüfusa karşı zararı en düşük seviyeye indirmeye çalıştıklarını" ileri sürdü.

Kerem Şalom Sınır Kapısı'na yardımları getiren tırlar İsrail'in denetimi için teftiş ediliyor. Mısırlı kamyon şoförleri tırların brandalarını söküyor ve İsrail'e ait forkliftler buradaki paletleri denetim için tırlardan indiriyor.

Mısırlı bir kamyon şoförü, tırlarda sadece Mısır'dan getirdikleri unun bulunduğunu, Gazze'de kadın, çocuk demeden insanların öldürülmesi ve evsiz kalması karşısında kızgın olduklarını söyledi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de 570 binden fazla kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Buna karşın, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, BM Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini açıklamıştı.

BM çatısı altındaki çok sayıda kurum da İsrail ordusunun saldırıları, yakıt eksikliği ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani yardımların dağıtılamadığı uyarısı yapmış ve bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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