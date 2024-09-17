İsrail'in Gazze'deki Askeri Yolları

Güncel

İsrail bir taraftan Gazze Şeridi'nde yürüttüğü yıkıcı saldırılarına devam ederken, diğer yandan Gazze'nin bölünmesi, coğrafi yapısının değiştirilmesi ve Filistinlilere ait topraklara el konulması politikası kapsamında inşa ettiği yeni koridorlarla siyasi ve askeri hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ni bölme, coğrafi yapısını değiştirme, Filistinlilerin topraklarına el koyma ve bunları askeri ve siyasi hedeflerine hizmet edecek projelere dönüştürmek için kentleri birbirinden ayıran Netzarim Koridoru, Philadelphi Koridoru ve David Koridoru gibi askeri yollar inşa etti.

İsrail'in oluşturduğu bu yollarla Gazze Şeridi'nde kentleri birbirinden izole etmeye, halkın hareketini engellemeye ve günlük yaşamdaki zorlukları daha da artıran yeni bir coğrafi gerçekliği empoze etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

İsrail tarafından "bu yolların asker ve teçhizat ikmali için" yapıldığı yönünde açıklamalar gelse de Filistinliler bunun, işgali derinleştirdiğini, Gazze'nin tarihi yapısını değiştirdiğini ve yerlerinden edilen Gazzelilerin evlerine dönüşünü zorlaştırdığını belirtiyor.

Netzarim Koridoru

Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran 7 kilometrelik Netzarim Koridoru, İsrail'in son dönemde inşa ettiği en tehlikeli yollardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, İsrail'in Gazze Şeridi'nde inşa ettiği yollara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusu Netzarim Koridorunu oluşturmak için geniş tarım alanlarına el koydu ve yolun her iki tarafındaki büyük yerleşim alanlarını yok etti." dedi.

İsrail ordusunun, biri doğuda Salahaddin Caddesi'yle, diğeri ise Er-Raşid Caddesi ile kesişen yerde iki askeri kontrol noktası kurduğunu ifade eden Muhenna, açlık, susuzluk ve İsrail'in acımasız saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin bu askeri noktaların arasından geçmek zorunda kaldığını belirtti.

Muhenna, "Netzarim Koridoru'nda el konulan topraklar Filistinliler için son derece önemli tarım arazileriydi ancak yerle bir edilerek İsrail'in amaçlarına hizmet eden askeri koridorlara dönüştürüldü." dedi.

İsrail ordusunun askeri ve siyasi hedeflerle bu yolları inşa ederek Gazze Şeridi'ndeki kentlerin tarihi yapısını değiştirmeye çalıştığını belirten Muhenna, İsrail'in Filistinlileri psikolojik olarak yıkma ve topraklarını geri alma, güven ve istikrar içinde yaşama umutlarını yok etme siyaseti güttüğünü ifade etti.

Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru yerinden edilen isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli genç, yaklaşık iki ay önce sahildeki Raşid Caddesi'ndeki "Netzarim" kontrol noktasından geçerken yaşadığı deneyimi şöyle anlatıyor:

"Korkunçtu. Hiçbir açıklama yapılmadan gözaltına alındım ve saatlerce tutuldum. Askerler çimento küplerinin ve zırhlı araçların arkasına saklanıyordu. Kendimi sanki kapalı bir savaş bölgesindeymişim gibi hissettim. Yoğun asker ve zırhlı araçlar vardı. Oradan geçmeye çalışan herkes sürekli ölümle karşı karşıya kalıyor. Hayatta kalma şansınızın çok zayıf olduğunu hissediyorsunuz."

Koridor inşa edilirken topraklarına el konulan Filistinli çiftçilerden Riyad Şemlah da "İsrail güçleri, Netzarim Koridoru için arazilerimizi elimizden aldı. İşgalciler, asmaların ve incir ağaçlarının olduğu, çeşitli sebzelerin ekildiği yüzlerce dönüm araziye el koydu ve buraları tamamen talan etti." ifadesini kullandı.

Philadelphi Koridoru

Öte yandan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphi Koridoru, İsrail'in Refah Sınır Kapısını işgal etmesinin ardından Gazze Şeridi'ni dış dünyadan izole etmek için kullandığı en belirgin sınır yolu sayılıyor.

İsrail ordusu Philadelphi Koridorunda kontrolü sağlamasının nedenini, Gazze Şeridi'ne silah kaçırmak için kullanıldığını iddia ettiği tünellerin burada bulunması nedeniyle olduğunu iddia ediyor.

Kahire yönetimi ise Tel Aviv'in söz konusu iddialarını reddederek, sınırın Mısır tarafındaki yüzlerce tüneli yıllar önce yıktığını ve kaçakçılığın önlenmesi için askeri tampon bölge inşa ettiğini ifade ediyor.

Philadelphi Koridoru büyük ölçüde İsrail'in, coğrafi olarak genişlemesi ve Filistinlilere daha fazla kısıtlama getirmesini meşrulaştırmak için güvenlik gerekçelerini mazeret gösterme stratejisini yansıtıyor.

David Koridoru

İsrail'in Gazze'nin güneyini Mısır'dan tamamen izole etmek için Philadelphia Koridoru'na paralel daha içerde inşa ettiği bir diğer yol David Koridoru da Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısından Salahaddin Caddesi'ne kadar uzanıyor.

Bu koridorun inşası için de Gazze içinde yüzlerce konut yıkıldı, binlerce Filistinli evsiz kaldı ve onlarca yıldır bu topraklarda yaşayan aileler tehcir edildi.

Bu yol inşa edilirken Refah kentinin doğusundaki tarım arazisine el konulan Filistinli çiftçi Mahmud Ahmed, geçim kaynağı olan toprağını kaybettiğini ve bu nedenle son derece üzgün olduğunu anlattı.

Ahmed, "Toprağım tek varlığımdı. Onu ekiyor ve ailemin rızkını temin ediyordum. İsrail ordusu sadece bizim topraklarımızı talan etmekle kalmadı, ana gelir kaynağı tarım olan birçok ailenin hayatını mahfetti." dedi.

"İsrail bu yolları inşa ederek Gazze'nin coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlıyor

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Gazze Şube Başkanı Rami Abduh da İsrail'in bu uygulamalarının Filistinlilere ait toprakları ilhak etme ve bölge sakinlerini sınır dışı etme politikası kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Abduh, "İsrail'in bu yolları inşa etmesi, Gazze Şeridi'nin coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen büyük bir planın parçası." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu politikaların arkasındaki temel hedef, bölgeyi asıl sakinlerinden boşaltmak ve sahada İsrail'in uzun vadeli planlarıyla örtüşen yeni bir gerçeklik dayatmak." diyen Abduh, izlenen bu politikanın söylenildiğinin aksine geçici bir askeri önlem olmadığını, İsrail'in Filistin topraklarının coğrafi ve demografik özelliklerini bozmayı ve buraları sürekli kontrol altında tutmayı amaçladığını dile getirdi.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını vurgulayan Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtiyor.

İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarı müzakereleri zora sokan meselelerin başında geliyor.

Mısır yönetimi de İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda var olmasının "ulusal güvenliğine" zarar vereceğini ifade ederek buna karşı çıkıyor.